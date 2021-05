“Por más que pongan espectaculares, ya se los llevó la torita”, advierte Félix Salgado a la oposición

Ayutla de los Libres Gro; a 14 de mayo de 2021.- Evelyn Salgado Pineda ganará la gubernatura de manera contundente, a pesar del gasto millonario en publicidad que ha realizado el candidato de la alianza PRI-PRD, afirmó Félix Salgado Macedonio, senador con licencia por Morena.

Este viernes, el legislador acompañó la gira proselitista de su hija en los municipios de Ayutla de los Libres y Tecoanapa, en la región Costa Chica.

En Ayutla, Salgado Macedonio se lanzó contra Mario Moreno Arcos, candidato de la alianza PRI-PRD.

Durante su intervención, comentó que al llegar a la cabecera municipal se encontró con un anuncio espectacular “enorme” de Mario Moreno Arcos.

Detalló que cada anuncio tiene un costo promedio de 60 mil pesos mensuales y el candidato del PRI-PRD colocó cientos en todo el estado, rebasando el tope de campaña que establece la ley.

“Por más que pongan espectaculares diciendo que todo les van a dar gratis, de todas maneras, ya se los llevó la… torita”, sentenció desde el templete.

El comentario generó risas y aplausos entre los asistentes.

Después expuso: “Dicen que van a dar todo gratis, ¡si no lo van a dar de su bolsa! El gobierno no da nada gratis, simplemente regresa al pueblo su dinero, sus impuestos (…) ¿Por qué dicen que gratis? ¿Por qué gratis? ¿Es de su bolsa? Que no digan mentiras, son hasta tontos, no saben, no conocen”.

Salgado Macedonio señaló que uno de los anuncios espectaculares promete “fertilizantes para todos”.

“¡Ah cabrón! Pero yo no quiero fertilizante, yo no siembro, ¿cómo que fertilizante para todos? No, lo correcto es: fertilizante para los campesinos, para los que siembran, no para todos; ¡fíjense hasta dónde se les va la lengua!”, criticó el senador de Morena.

También se burló de la frase que el candidato de la alianza PRI-PRD ha popularizado durante su campaña: “Moreno te va a regresar lo que Morena te quitó”.

“Mejor que (Mario) Moreno regrese lo que se llevó de Chilpancingo (…), ahí tiene el pueblo sin agua, no hay agua en Chilpancingo, dos veces fue alcalde de Chilpancingo y no hay agua”, expuso Félix Salgado.

Incluso le recomendó a Mario Moreno “que mejor se regrese a la escuela a terminar la carrera de contador, porque dice que es contador y no está titulado (…), dice que es profesionista y no tiene cédula”.

“Dice que es contador… contador de fraudes, porque no es contador y se ostenta como contador, firma documentos como contador público y eso es un delito”, advirtió.

Salgado Macedonio destacó que él sí es titulado y tiene cédula como Ingeniero Agrónomo egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

Además, presumió que a sus 64 años está a punto de terminar la maestría en Administración y Políticas Públicas

“Y después de los 80 años voy a hacer mi doctorado y no me voy a morir hasta después de 100 años; luego por acá andaremos otra vez y hay toro, nada de que no hay toro”, sentenció.

Aseveró que la cancelación de su candidatura a gobernador por parte del INE y el TEPJF no marca el final de sus aspiraciones.

“Falta la otra, con calma, de todas maneras, ya les dije que les voy a durar 100 años y aunque se enojen, algún día voy a ser gobernador de Guerrero”, sentenció.

Destacó que la actual candidata, su hija Evelyn Salgado Pineda, fue designada por el pueblo mediante tres encuestas.

“Evelyn es mejor que yo, tiene más vigor, más fuerza, más inteligencia, más estudios, más prudencia, es una mujer muy inteligente y honesta, muy honrada (…), una mujer conocedora del Derecho que va a respetar la Constitución va a respetar las leyes”, afirmó.

Sostuvo que se siente orgulloso, porque “el éxito de los hijos es el orgullo de los padres”.

“Me siento orgulloso, me siento feliz, me siento contento; mi nombre se escribe con x, pero ahora, el 06 de junio, se va a escribir con z, de Félix paso a feliz, así de simple”, comentó.