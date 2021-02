Participando todos se lograrán bajar contagios y avanzar en semáforo de riesgo por Covid-19: Autoridades

*Sigue el programa de Capacitación y Prevención “Punto Limpio” para empresarios y prestadores de servicios turísticos.

Chilpancingo Gro; a 22 de febrero del 2021.- La pandemia por Covid-19 en Guerrero, registra una considerable disminución en el número de pacientes hospitalizados y en el registro de nuevos casos, lo que sin duda es positivo para la entidad, señaló el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, al dar a conocer las cifras de actualización del semáforo epidemiológico, y las acciones que el gobierno estatal impulsa para enfrentar este problema de salud.

Durante la transmisión 313 y semana epidemiológica número 8, De la Peña Pintos indicó que el personal de Salud realiza una minuciosa búsqueda de pacientes en aquellos municipios donde el número de casos activos es recurrente, lo que ha permitido brindar una atención oportuna a estas personas, que se refleja en la disminución de los índices de hospitalización y la ocurrencia de nuevos casos.

En este sentido, dijo que continuamos en color rojo del semáforo de riesgo y que al momento, hay en Guerrero hay 34,753 casos confirmados acumulados, 3,517 defunciones y 47 nuevos casos, con 261 pacientes hospitalizados, de los cuales 27 están estables, 174 se encuentran graves y 60 intubados en situación crítica, con un promedio diario de 23.4 decesos, manteniendo una ocupación de camas del 36 por ciento y de ventiladores el 25 por ciento.

Por su parte, el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo señaló que el gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo una agenda de trabajo matutina con el gabinete estatal, donde se trató, entre otros temas, lo relacionado a la visita que realizará a Iguala el próximo miércoles 24, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que será acompañado por su homólogo de Argentina, Alberto Fernández.

Asimismo, señaló que se da seguimiento a los trabajos del Programa de Capacitación y Prevención “Guerrero.limpio Covid-19 2021”, que brindará a los empresarios del sector turístico, las herramientas necesarias para atender a los visitantes de una forma eficiente, siguiendo los protocolos respectivos y de esa manera, reactiva la economía de este importante sector.

Por último, Pérez Calvo señaló que se trabaja en los preparativos para que el estado de Guerrero participe, los días 23 y 24 de marzo próximo, Tianguis Turístico que se llevará a cabo en la modalidad digital, y en el cual se difundirán los atractivos turísticos del estado, a fin de atraer más visitantes y fortalecer la economía de todos los sectores que participan en la actividad turística.

“Pero lo más importante es que no nos confiemos, que no creamos que la pandemia ya pasó, que el uso del cubrebocas sigue siendo obligatorio y que seguimos haciendo la recomendación de que no acuda a lugares donde hay muchas personas”, destacó la directora de Comunicación Social Erika Lührs