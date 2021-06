Participa Evelyn Salgado en reunión con AMLO y gobernadores electos de Morena

Ciudad de México; a 24 de junio de 2021.- La gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, se reunió en Palacio Nacional con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Al encuentro fueron convocados los 11 gobernadores electos por el partido Morena: cinco mujeres y seis hombres.

“A nombre del pueblo de Guerrero, expresé nuestro agradecimiento al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que hemos tenido en México, quien ha demostrado en los hechos su apoyo a las y los guerrerenses”, informó Salgado Pineda en su página de Facebook.

Afirmó que la Cuarta Transformación llegará a todos los rincones del país y se consolidará con el trabajo en unidad de las y los gobernadores electos de ese instituto político.

El mandatario federal y los gobernadores electos conversaron respecto a los retos y acciones necesarias para consolidar la Cuarta Transformación en sus respectivas entidades.

Los gobernadores electos tuvieron la oportunidad de plantear diversos temas de interés para sus estados, como seguridad pública, obras de infraestructura, programas sociales y apoyos a sectores productivos.

Además, ratificaron su compromiso de trabajar bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y de establecer gobiernos honestos, humildes y humanos, que marquen la diferencia.

López Obrador manifestó su disposición para trabajar en unidad y respaldar las estrategias que se implementen en cada entidad federativa, para garantizar mejores condiciones de bienestar para los mexicanos.

“Comimos y platicamos de asuntos de interés”, indicó López Obrador en sus redes sociales y compartió una fotografía con los 11 gobernadores electos.

En la reunión participaron Alfonso Durazo, de Sonora; Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Víctor Castro, de Baja California Sur; Layda Sansores, de Campeche; Indira Vizcaíno, de Colima; Rubén Rocha, de Sinaloa; David Monreal, de Zacatecas; Lorena Cuéllar, de Tlaxcala; Miguel Ángel Navarro, de Nayarit y Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán.