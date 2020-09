Padres de normalistas desaparecidos toman casetas de la Autopista del Sol

Chilpancingo, Gro. 20 de Septiembre de 2020.- Este domingo padres de los 43 normalistas desaparecidos tomaron las casetas de peaje de la Autopista del Sol en Paso Morelos, Palo Blanco y La Venta, como inicio de sus acciones de protesta por el sexto aniversario de este hecho que ocurrió en Iguala.

Exigieron una averiguación especial contra el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, y además que el Poder Judicial en Guerrero coadyuve con la entrega de unas videograbaciones de las cámaras de seguridad en el Palacio de Justicia en Iguala, porque sostienen que debieron captar el secuestro de un número importante de estudiantes la noche del 26 de septiembre del 2014.

Los padres de los 43 y normalistas de Ayotzinapa realizaron esta toma de casetas a las 11 de la mañana, y repartieron volantes donde exigen a la Fiscalía General de la República (FGR) que se investigue al Ejército y que al menos 25 normalistas fueron llevados a Huitzuco, teléfonos celulares de presuntos involucrados y el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, Estados Unidos.

En la caseta de Palo Blanco, uno de los voceros de los padres, Melitón Ortega, explicó que pedían una cooperación de 50 pesos a los automovilistas para las movilizaciones que realizarán desde este lunes, en el Palacio de Justicia en Iguala y el martes en el Congreso del Estado, en esta capital.

Para el miércoles en la Ciudad de México prevén protestar afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); el jueves en el Consejo de la Judicatura Federal; el viernes en la FGR y el sábado sostendrán un encuentro privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien -aseguraron- les dará a conocer un informe que hará público ese mismo día; por la tarde realizarán una marcha y el domingo vendrán a Iguala a realizar un mitin en el marco de este sexto aniversario de la desaparición de los normalistas.

Melitón Ortega dijo que el ex gobernador Ángel Aguirre asume que no tuvo ninguna relación con esos hechos, “pero nosotros estamos pidiendo de manera directa a la FGR que haya una investigación especial contra él, para que se determine si tuvo o no responsabilidad, de forma directa o por omisión, porque al final de cuentas él gobernaba el estado”.

Agregó que también seguirán insistiendo que se deslinden responsabilidades en el Ejército y su actuación durante esa noche. “No esperamos que sean un tema intocable, y demandamos que se investigue su responsabilidad en este caso”.

Recordó que también están demandando que el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, Alberto Neri Celis, de un informe de los videos de la noche del 26 de septiembre del 2014 que debieron haber grabado las cámaras de seguridad en Palacio de Justicia en Iguala.

Indicó siguen esperando ese informe del TSJ y que esperan que “no haya una complicidad, para que la ex presidenta del TSJ, Lambertina Galeana Marín, asuma la responsabilidad de haber ordenado desaparecer esos videos”.

La manifestación de los padres concluyó después de 4 horas en esas tres casetas y se regresaron a la normal de Ayotzinapa en Tixtla.

