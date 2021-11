Paciente con trasplante hepático es dado de alta de la UMAE Hospital de Especialidades del CMN La Raza

Juan se benefició con un hígado donado gracias a la procuración multiorgánica realizada en el Hospital General Regional No. 1 de Culiacán, Sinaloa; el pasado 10 de noviembre.

Ciudad de México; a 21 de noviembre del 2021.- El pasado viernes, un derechohabiente del IMSS de 55 años fue egresado del Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret” del Centro Médico Nacional La Raza, tras evolucionar de manera satisfactoria a un trasplante hepático realizado el 10 de noviembre.

Juan, originario de Acapulco Guerrero, desarrolló cirrosis secundaria a la presencia de hígado graso, esta enfermedad no tiene tratamiento, la única alternativa era el trasplante, informó la doctora Lorena Noriega Salas, especialista en cirugía de trasplantes de esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE).

Agregó que el paciente fue recibido en el Hospital hace tres meses para iniciar el protocolo de trasplante, “lo ingresamos a la lista de espera y empezó la búsqueda del donador ideal para él y para su fortuna una familia tuvo la voluntad de donar la semana pasada”.

Noriega Salas comentó que el equipo de procuración de órganos y tejidos para fines de trasplante se trasladó al Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Culiacán, Sinaloa, para participar en una procuración multiorgánica realizada el 10 de noviembre a un hombre de 32 años con muerte cerebral.

“Desde que se analizó el órgano vimos que estaba en muy buenas condiciones y en ese momento se activó todo el equipo de trasplante. Esto es, la extracción del hígado y a su vez en esta UMAE iniciar la cirugía del señor Juan”, comentó la especialista del Seguro Social.

Refirió que después del trasplante, el resultado hasta el momento ha sido muy favorable, el órgano tuvo una aceptación muy buena en su organismo y el funcionamiento de éste es adecuado.

Señaló que, tras cumplir 10 días de estancia hospitalaria, Juan se fue a casa para continuar su seguimiento por consulta externa, con tratamiento inmunosupresor y vigilar que su cuerpo no rechace el hígado.

“Es muy importante saber que el trasplante hepático es una opción real de tratamiento con la que contamos en el IMSS. Los pacientes con cirrosis o insuficiencia hepática deben ser valorados para un trasplante, tenemos la opción, una lista de espera y una cantidad de trasplantes considerable con buenos resultados”, destacó la doctora Lorena Noriega Salas.

Por su parte, el doctor José Arturo Velázquez García, director general del Hospital de Especialidades de La Raza, destacó el Programa de Trasplantes se reactivó a finales de mayo y a la fecha se han realizado 11 en este año en esta UMAE.

“El trasplante va a depender de la donación de órganos. En el caso del trasplante hepático la donación es limitada, pero tenemos que luchar para que ésta aumente concientizando a la gente y se vean más pacientes beneficiados con este regalo y se reincorporen totalmente a una vida plena”, expuso.

En tanto, el paciente Juan refirió que hace 10 años después de presentar un sangrado, mareos y náuseas por un derrame en la zona esofágica, supo que esto era provocado por un problema en el hígado.

“Yo sabía que mi madre y un hermano murieron por cirrosis, tenía miedo, pero mi problema se estabilizó hasta el día en que llegué a este Hospital de Especialidades”, comentó.

“Los médicos me dijeron que mi problema era serio y se requería de un trasplante de hígado. Mi hermano y una sobrina fueron los ángeles que me condujeron durante todo este proceso para llegar a este Hospital y después fui candidato a vivir esta aventura, que ha sido fantástica”, expresó.

“Yo sabía que había tiempos para realizar el trasplante porque ya las medicinas no estaban haciendo efecto y mi organismo era un caos. Recibo la llamada y sentí temor, soy hombre de fe y es cuando yo me dije: es el momento y me puse en las manos de los mejores especialistas”, indicó.

Para dar oportunidad a otras personas de vivir con calidad, se puede consultar la página del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra/ o el sitio web IMSS http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos para acreditarse como donador voluntario. Cabe destacar que todos los procedimientos de trasplante se realizan con estrictos protocolos de seguridad para evitar contagios e infecciones como Covid-19