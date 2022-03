Otorga IMSS Guerrero atención integral a pacientes con Síndrome de Asperger

Anuncio

+ Comprensión de la familia es necesario para el desarrollo de la persona.

Acapulco Gro; a 22 de marzo del 2022.- Con terapia de estimulación y una atención integral, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atiende el síndrome de Asperger o Trastorno del Aspecto Autista (TEA), condición que afecta la comunicación, las relaciones sociales y afectivas de una persona.

La doctora Arisbeth Hernández Cortés, neuróloga pediatra del Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Vicente Guerrero”, indicó que este padecimiento es más fácil de tratar cuando se diagnostica en menores de edad, pero también en adultos se identifica, quienes reciben también atención médica.

Destacó que las personas con el trastorno no presentan una marcada alteración en el lenguaje ni cognitiva. La atención en los niños durante los primeros años de vida es indispensable para el diagnóstico y atención especializada oportuna.

Algunas características recurrentes entre los pacientes con Asperger son: obsesión o manía por algunos objetos; distancia social (prefieren jugar solos) no obedece y no sigue instrucciones; evita el contacto visual; no tolera el contacto físico, entre otras.

Indicó la especialista que la atención y comprensión de la familia es indispensable para el desarrollo de la persona. “Con el Asperger se nace y se va diagnosticando conforme se ven las habilidades alteradas en el neurodesarrollo. Los síntomas pueden cambiar dependiendo de la edad en la que se diagnostique”.

Mencionó que además del Síndrome de Asperger, el paciente puede ser diagnosticado con alguna otra comorbilidad, como trastorno de déficit de atención, de ansiedad y trastorno obsesivo compulsivo.

Hernández Cortés detalló que el tratamiento es individualizado en cada paciente, primero con terapia y dependiente de las condiciones de la persona, será farmacológico.

Recomendó a la población estar pendiente del desarrollo de sus hijos menores de edad, de sus conductas, de su desarrollo y consultarlo con especialistas para un diagnóstico oportuno.