“No seré la sombra de Evelyn”, aclara Félix Salgado

Aclaró que aunque Evelyn sea su hija, él no interferirá con su proyecto político ni con su gobierno.

Chilpancingo Gro; a 01 de mayo de 2021. Félix Salgado Macedonio afirmó que no será “la sombra” de su hija Evelyn Salgado Pineda, quien fue designada por Morena como candidata a la gubernatura de Guerrero.

Este sábado, Salgado se reunió con un grupo de seguidores en Chilpancingo, para seguir la transmisión de la conferencia de prensa en que se dieron a conocer los resultados de las encuestas aplicadas en Guerrero.

Desde ahí dirigió un mensaje a los simpatizantes de Morena, en el que ratificó su compromiso por acompañar a todos los candidatos del partido a los diferentes cargos de elección popular.

Destacó que la designación de Evelyn Salgado se realizó a través de tres encuestas y “todas coincidieron” en que es la mejor posicionada para contender por la gubernatura.

Salgado Macedonio recordó que después de la cancelación de su registro como candidato, se comprometió a respaldar a quien ganara la encuesta para sustituirlo, sin importar de quién se tratara.

“Eso es la democracia, eso es ser demócrata (…), es solo una candidatura y si no quedamos no pasa nada, quedarán quienes tengan que quedar, no pasa nada, pero además seguiremos proyectando a nuestros jóvenes y a nuestras mujeres que son el motor de la Cuarta Transformación”, expresó Salgado.

Después agregó: “Nadie es indispensable, todos somos sustituibles, que quede claro (…), esta es una lucha de ideales y de convicciones”.

Aclaró que aunque Evelyn sea su hija, él no interferirá con su proyecto político ni con su gobierno.

“No es el papá, es ella, mal haría yo al estar como sombra de ella, no, nunca, se equivocan”, sentenció.

Aseveró que Evelyn es “una mujer honesta, pública, transparente”, que ya ha sido funcionaria pública a nivel municipal y estatal y ha entregado cuentas claras.

“Más allá de sus afectos, Evelyn es una mujer limpia, honorable, transparente, que ustedes han elegido, no el papá, el pueblo y vean con quien compitió, con señoras, mujeres luchadoras, emblemas de la dignidad de la mujer”, expuso.

El senador con licencia insistió en que, como candidata y eventualmente como gobernadora, “las decisiones las va a tomar ella, no el papá”.

“Yo como siempre, desde que nació, seré su guía, seré su consejero para que camine como les he enseñado, a caminar por el camino correcto, a nunca traicionar al pueblo”, apuntó Félix Salgado.

Por lo pronto, indicó que Evelyn Salgado no tendrá apariciones públicas, hasta que tenga registro oficial como candidata.

También pidió a los simpatizantes de Morena no utilizar artículos de propaganda política con el nombre o la imagen de Evelyn.

“Cerro gorras, cero banderas, cero playeras que digan Evelyn gobernadora (…), ya vieron como están de sensibles y alérgicos los bandidos, con sus honrosas excepciones, del INE y del TEPJF, que son unos verdaderos mañosos, rateros, que nos robaron la candidatura en Guerrero”, expuso.

Afirmó que el 06 de junio Morena ganará las elecciones en Guerrero.

“Evelyn es mejor que yo, los hijos son mejores que los padres, de eso estoy convencido y por eso creo en los jóvenes, creo en la juventud y creo en la mujer”, sentenció Salgado.