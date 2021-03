Moreno Arcos aplaude el pacto por la democracia y llama a actores políticos a apegarse a la Ley

Moreno Arcos se dijo satisfecho por las recientes encuestas a las que llamó serias, por ser las que se hacen en los domicilios y que no son pagadas.

Ciudad de México; a 24 de marzo del 2021.- El candidato a gobernador de la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, aseguró que, con el pacto del Acuerdo por la Democracia no solo se debe de exigir la no intervención del gobierno estatal en el proceso electoral, sino que también debe de garantizarse que el gobierno federal no intervendrá en la contienda.

En entrevista en la Ciudad de México, Moreno Arcos celebró que el gobernador haya acordado ese pacto por ser el responsable de garantizar la democracia en Guerrero, pero también, dijo, se debe vigilar a los funcionarios federales y ayuntamientos.

“El gobernador ha pactado este acuerdo de respetar, de vigilar que el proceso electoral transcurra en las mejores condiciones posibles, la no intervención de los gobernadores por supuesto debe ser también del gobierno federal, los programas sociales que maneja el gobierno federal, de los funcionarios que están acá en Guerrero por parte del gobierno federal, pero también de los ayuntamientos”, dijo.

Moreno Arcos se dijo satisfecho por las recientes encuestas a las que llamó serias, por ser las que se hacen en los domicilios y que no son pagadas.

“Ya prácticamente es un empate técnico, eso nos motiva y nos alienta a seguir avanzando por esta ruta hasta ganar de manera contundente”.

Informó que serán dos debates los que se tienen contemplado llevar a cabo y se dijo listo y preparado.

“Están proyectados hasta hoy dos debates, estamos en espera de que a mediados del mes de abril tendríamos el primer debate y nosotros estamos preparados para ir a este debate que convoque el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, preparados ya, listos para el debate”, comentó.

El candidato explicó que Mario Moreno representa un proyecto que puede consolidarse, un proyecto que por supuesto puede generar condiciones y dar un mejor desarrollo a las y los guerrerenses “es al final de cuentas un reto”.