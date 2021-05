Morena está listo para defender el voto, confirma Félix Salgado

Acapulco Gro; a 25 de mayo de 2021.- El coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Félix Salgado Macedonio, informó que Morena ya completó la estructura electoral para cuidar las casillas y defender el voto el próximo 06 de junio.

El senador con licencia acompañó este martes a Evelyn Salgado Pineda, candidata a gobernadora por Morena, en el mitin que realizó en la colonia Icacos.

Desde ahí, afirmó que en la alianza PRI-PRD “andan muy nerviosos, amenazan a la gente para que no salga, que no haga política, que no vaya a votar”.

“Andan metiendo miedo”, denunció durante su intervención.

Aun así, afirmó que “digan lo que digan y hagan lo que hagan” no podrán detener el triunfo de Evelyn Salgado Pineda en la contienda electoral.

“Ya nada podrá vencer esta gran avalancha del pueblo, es como un tsunami que se levantó, como un volcán a punto de hacer erupción, es un pueblo cansado porque nada más tiene de dos: seguir con más de lo mismo, con el atraso, marginación, corrupción, olvido, desprecio, humillación, o ir por el cambio verdadero con la Cuarta Transformación que va a encabezar Evelyn Salgado”, sentenció Salgado Macedonio.

A pesar de las amenazas del PRI-PRD, Félix Salgado llamó a los ciudadanos a votar “sin miedo” el próximo 06 de junio.

“Vamos con todo, menos con miedo, vamos con tora, menos con miedo, vamos adelante, vamos a vencer, vamos por la victoria”, sentenció.

El legislador con licencia detalló que en las últimas semanas se ha dedicado a recorrer todo el estado para organizar la estructura electoral.

Confirmó que “ya están cubiertas todas las casillas” y el partido Morena está listo para ir a los comicios.

Salgado Macedonio pidió a los guerrerenses votar por Morena en las cuatro boletas, para gobernadora, diputados federales, locales y presidentes municipales.

Esa, dijo, será la “revolución pacífica” del pueblo en las urnas.

“La revolución pacífica ya empezó, nada para atrás, todo para adelante, ya entró y cuando entra es para adelante, ya no hay para atrás, vamos por la victoria”, sentenció.

Durante su intervención, un adulto mayor levantó la mano para pedir el uso del micrófono.

El hombre se identificó como José Carrizal, ex dirigente de antaño del Consejo General de Colonias Populares de Acapulco.

Recordó que, en aquella época, Félix Salgado Macedonio lo acompañó en una protesta en la Colonia Progreso.

“Ahí estaba a mi lado, sentado, estaba comenzando, hoy lo felicito porque tiene una torita buena para gobernar; nos quitaron el toro, pero no sabían con la memela que se iban a llenar, ahorita tenemos la torita bonita, preciosa y también desde chiquita anduvo trabajando con su papá, ella conoce todo el estado de Guerrero, todos los problemas que tenemos y no nos va a fallar, no nos va a traicionar, ella no va a vender la patria”, expuso José Carrizal.

Afirmó que los viejos políticos “vende patrias” serán expulsados, porque “ya se acabó la vaca que les daba leche, ahora es toro y hay torita”.

Félix Salgado Macedonio agradeció la participación de José Carrizal y destacó que el movimiento en defensa de la democracia es “intergeneracional”, una lucha que comenzó con los abuelos, después los padres, los hijos “y ahora andan hasta los nietos”.

“Esta es una lucha de todos, es una lucha del pueblo, para el pueblo y para nuestros jóvenes”, apuntó.

Afirmó que Evelyn Salgado Pineda encabezará un buen gobierno, porque fue criada con amor y entiende que el movimiento es de amor, de amistad y de cariño.

“Yo me reflejo en ella, Evelyn me conoce, sabe cómo pienso, sabe cómo soy y ella continúa con eso”, expresó.