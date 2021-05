Miles de morenistas se adhieren al PRD y al proyecto de Mario Moreno en la Montaña

Tlapa de Comonfort Gro; a 29 de mayo de 2021.- La estructura que llevó al triunfo a Morena en las elecciones del 2018 se sumó esta mañana a la alianza del PRD/PRI, que buscará la alcaldía de Tlapa de Comonfort y la gubernatura de Guerrero el próximo 6 de junio.

Por la mañana, en un evento ante 3 mil personas el candidato de la alianza PRD-PRI, Gilberto Solano Arreaga, dijo que con esta adhesión el triunfo se ve más cerca que nunca. Pidió a los asistentes votar por Mario Moreno ya que de ser gobernador gestionará ante él el tan anhelado hospital de especialidades y la continuación del libramiento tlapaneco hasta el entronque con Atlamajac.

Más tarde, en conferencia de prensa, el coordinador estatal de la campaña por la gubernatura, Evodio Velázquez Aguirre, dio la bienvenida al grupo de morenistas que se sumaron a la alianza PRD/PRI; “juntos vamos a darle dignidad a esta ciudad, te quiero reconocer Gilberto porque tienes contigo a toda la militancia del PRD y del PRI, porque has logrado cohesionarlos”.

“Vamos a trabajar de la mano con el próximo gobernador Mario Moreno, a reactivar la economía, a fortalecer el campo y a generar mejores servicios públicos para Tlapa”.

Velázquez Aguirre recalcó que la alianza ha avanzado y prueba de ello son las últimas encuestas de Grupo Reforma y María de las Heras. Reforma da un empate técnico entre el abanderado aliancista y la candidata de morena, ambos con un 44%, mientras que la encuesta de María de las Heras le da 35% a Mario y 33% a Evelyn.

Finalmente, dijo que “esto demuestra que el pueblo de Guerrero mira en Mario experiencia, conocimiento; la población guerrerense no quiere ocurrencias, no quiere división, no quiere violencia, quiere desarrollo para que juntos saquemos adelante los problemas que tiene Guerrero. Hoy ese es el llamado de la alianza, a la unidad, a la concordia, a la fortaleza y al voto útil”.