Mayor inversión en tecnología para combatir la delincuencia, plantea Jacko Badillo

Acapulco Gro; a 29 de julio del 2023.- Ante la evolución del crimen organizado, que cada vez opera de manera más sofisticada, los gobiernos locales están obligados a utilizar los avances tecnológicos para poder combatirlo y ofrecer a la sociedad mejores resultados en materia de seguridad, señaló el diputado local Joaquín “Jacko” Badillo Escamilla.

“Tenemos que apostarle a la tecnología, invertir en los equipos más sofisticados que permitan hacer labores de inteligencia, intervenciones telefónicas a los delincuentes y poder realizar operativos exitosos en cuadrantes bien definidos, y de esta manera combatir delitos como la extorsión o el cobro de cuota”, expresó Jacko Badillo, experto en temas de seguridad y con estudios de doctorado en Administración Pública y Ciencia Política.

Entrevistado en el noticiero nocturno de una televisora local, el legislador planteó la urgencia de que en Acapulco se cuente con un Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, comúnmente conocido como C5, y para eso se requiere una fuerte inversión, que el gobierno municipal tiene que gestionar por medio de un aumento significativo a su Presupuesto de Egresos o alguna partida especial, que los diputados podamos analizar su viabilidad y poder aprobarlo.

No es posible, resaltó el legislador por el partido Morena, que Cancún invierta más del 300 por ciento de lo que invierte Acapulco en materia de seguridad, por ello hizo el llamado a que se considere este planteamiento, si realmente se pretenden ofrecer resultados favorables a la población.

Con mayores recursos, concluyó, no solamente se podrá invertir en tecnología de punta, sino también atender la capacitación y profesionalización de los cuerpos policiacos, incluso resolver el tema de los elementos de mayor edad que ya no están en condiciones de ofrecer un servicio óptimo, pero que no se retiran por falta de recursos del gobierno municipal para ofrecerles un retiro y una jubilación digna.