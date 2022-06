Mantiene IMSS Guerrero acciones de atención en Séptima Jornada de Continuidad de Servicios durante fin de semana

Anuncio

Acapulco Gro; a 12 de junio del 2022.- Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero realizó este fin de semana, 10, 11 y 12 de junio, diversas acciones de salud en beneficio de sus derechohabientes, como parte de la Séptima Jornada Nacional de Continuidad de los Servicios Ordinarios.

En el marco de la estrategia “Con el Águila Bien Puesta”, el personal del Seguro Social realizó pláticas informativas para lograr una vida saludable en los diversos grupos y según su edad, informó la titular del IMSS Guerrero, Doctora Josefina Estrada Martínez.

En las Unidades de Medicina Familiar (UMF) se informó sobre las acciones preventivas hacia la mujer como autoexploración mamaria, Papanicolaou y el chequeo PrevenIMSS, además de la mastografía para la prevención del cáncer de mama en mujeres mayores de 40 años.

Este importante estudio se realizó en el Hospital General de Zona con Unidad de Medicina Familiar (HGZ/UMF) No. 8, en Zihuatanejo; en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 9 y el Hospital General Regional (HGR) No. 1, en Acapulco.

Estrada Martínez resaltó la importancia reforzar las medidas preventivas contra la COVID-19 para evitar contagios. El uso de cubrebocas, lavado o desinfección de manos, estornudo y tosido de etiqueta y sana distancia son indispensables.