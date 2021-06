Los corruptos tendrán que rendir cuentas, advierte Félix Salgado

Ometepec Gro; a 27 de junio de 2021.- El senador Félix Salgado Macedonio advirtió que los políticos y empresarios corruptos que integran la mafia del poder tendrán que rendir cuentas a los mexicanos.

“Ahora viene el juicio del pueblo”, advirtió este domingo desde el municipio de Ometepec, a donde acompañó la gira de agradecimiento que realiza la gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda.

Salgado Macedonio confirmó que ya se reincorporó al Senado para respaldar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “contra todos los reaccionarios que están en su contra”.

Se trata, dijo, de la mafia neoliberal conformada por el PRI, PAN, PRD, MC y los empresarios que se enriquecieron del dinero público.

“Todos ellos están enojados con Andrés Manuel, están bravos, están enojados porque el presidente está apoyando a los de abajo, a los más pobres; están enojados porque antes los gobiernos apoyaban a los de arriba y ya no”, expuso.

Félix Salgado recordó el caso del Fobaproa, creado durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari y activado en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, mediante el cual se endeudó a todos los mexicanos durante los próximos 50 años, para pagar deudas contraídas por los bancos y empresarios de alto nivel.

“Ahora ya no hay Fobaproa, ya no, ya se la pellizcaron (…), se levantó la canasta y están como las hienas, arañando, queriendo (…) y no les vamos a bajar la canasta, al contrario, más para arriba y que lloren y que chillen y que se revuelquen, esa es la Cuarta Transformación”, sentenció el senador de Morena.

Señaló que el 01 de agosto próximo se consultará al pueblo de México si debe enjuiciarse a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto, del PRI, así como Vicente Fox y Felipe Calderón, del PAN.

“¡Sí!”, gritaron al unísono los cientos de ciudadanos que asistieron al mitin.

“Ya no los salva ni el INE”, sentenció Félix Salgado.

“Este es el juicio del pueblo, ahora ustedes van a tener esa libertad de decidir que se enjuicie a los ex presidentes asesinos y rateros”, aseveró.

Salgado Macedonio también informó que quien fuera candidato de Morena a la alcaldía de Ometepec, Omar Estrada, será el coordinador regional de los foros de consulta ciudadana que convocará próximamente la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, para la integración del plan de gobierno.

Subrayó que Evelyn Salgado trabajará en unidad con todos los guerrerenses, “va a ser gobernadora para todos, sin distinguir a nadie, se quitará la camisa del partido que la postuló y se pondrá la camiseta de gobernadora de todos”.

“Vamos a trabajar mucho por la Cuarta Transformación, para que en el 2024 ganemos la Presidencia de la República con Morena, todos con Morena, porque Morena es la esperanza de México”, expresó.