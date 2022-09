Levantar la voz en el cabildo exhorta el Dirigente Estatal Adrián Wences Carrasco

Anuncio

Acapulco Gro; a 26 de septiembre de 2022.-Durante el acto de Adhesión de la Regidora de Acapulco July Peláez Victoriano llevado a cabo este lunes en la sede estatal de Movimiento Ciudadano, el Dirigente Estatal Adrián Wences Carrasco exhortó a los ediles a levantar la voz en el cabildo para exigir a la Presidenta Municipal Abelina López Rodríguez que entregue resultados a los acapulqueños porque a casi un año de ejercicio constitucional todavía no se cumplen los compromisos ofertados a los electores.

“No se ha resuelto el problema de la basura, no se ha resuelto el problema de la seguridad, no se ha resuelto el problema del agua, no hay resultados positivos en la prestación de servicios públicos, no hay una política eficaz de atención a la ciudadanía, el plazo de gracia de un año que le dimos al gobierno municipal ya se terminó debemos levantar la voz en el cabildo a favor de los ciudadanos”. Dijo Adrián Wences.

En el evento que congregó a cientos de simpatizantes tanto en el interior como en el exterior del auditorio, la regidora July Peláez, se comprometió a seguir trabajando por las mejores causas de la gente, a fin de consolidar al partido como la primera fuerza política del municipio.

“Muchas gracias a todos ustedes, quiero decirles que aquí no hay ningún acarreado, que su servidora no pago ningún peso y que es muy importante medirnos con trabajo, si lo estamos haciendo bien la gente va a caminar contigo, si traigo 20 gentes o más es lo que traigo y vamos a empezar a construir, y dentro del cabildo porteño en conjunto con mis compañeros regidores vamos hacer muchas cosas a beneficio de Acapulco”. Expresó July Peláez.

Por su parte, el Coordinador Nacional de Círculos Ciudadanos, Alfonso “Poncho” Vidales Vargas le dio una cálida bienvenida a la regidora July Peláez por tomar la decisión de sumarse a este gran movimiento que se va construyendo de la mano de mujeres y hombres libres que día con día luchan por defender las causas sociales y dejó en claro que “Movimiento ciudadano va a ganar la presidencia en el 2024”.

Estuvieron acompañando en este importante acto de Adhesión el Regidor y Coordinador de Autoridades Municipales Julián López Galeana, el Regidor y Coordinador de Enlace Político Estatal, Genaro Vázquez Flores, la Delegada de Mujeres en Movimiento, Nereida de Jesús Silvar Bravo, el Secretario de Organización y Acción Política Crescencio Almazán Tolentino, la presidenta de la Fundación México con valores, Deyanira Uribe Cuevas, entre otros dirigentes.