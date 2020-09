Las manifestaciones violentas seguirán, “hasta que se esclarezca dónde están”

Iguala, Gro. 21 de Septiembre de 2020. – Padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala afirmaron que sus manifestaciones violentas están justificadas, porque a seis años de la desaparición de sus hijos ninguna autoridad les ha hecho justicia e inclusive el Congreso del Estado tampoco ha dado respuesta concreta a su petición de que comparezca, ante ese órgano legislativo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Alberto Neri Celis.

La comparecencia de Neri Celi, explican, sería para que informe sobre el paradero de videograbaciones relacionadas con la desaparición de los normalistas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2024, en Iguala.

Este lunes los padres de los 43 y unos 500 normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas Unidos de México (Fecusm), realizaron una protesta frente a Palacio de Justicia que se ubica en la carretera de acceso a esta ciudad de la zona Norte de la entidad.

Aquí realizaron un mitin donde subrayaron que a seis años de estos hechos, no hay ninguna autoridad que les haga justicia y que sepan del paradero de esos 43 muchachos, y que tampoco se ha procedido contra actores políticos que por omisión o complicidad son responsables de esa desaparición.

En la manifestación, el abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra, explicó que desde hace cuatro años se han manifestado afuera de palacio de Justicia en Iguala “porque aquí el 26 de septiembre por la noche en la parte superior (del edificio) existían seis cámaras de seguridad, esas cámaras tenían una visión hasta después del puente vehicular y pudieron percibir y captar lo que sucedió esa noche”.

Indicó que en esa noche, debajo de un puente interceptaron al autobús de Estrella de Oro número 1531 en el que un grupo de entre 14 y 17 normalistas iban en retirada hacia Chilpancingo, luego de los ataques a balazos en el Periférico Norte, donde perecieron dos normalistas.

Rosales Sierra señaló que en ese sitio “la policía criminal de Iguala, de Cocula, de Huitzuco rompió todo el ventanal del autobús 1531, lanzó gas lacrimógeno al interior y bajó a los estudiantes que eran entre 14 y 17 compañeros, los bajaron a golpes y palos y se los llevaron hacia Huitzuco e impunemente esos policías delincuentes se fueron y se llevaron a este grupo de estudiantes y desde entonces no sabemos de ellos”.

El abogado subrayó que han demandado las videograbaciones de esas cámaras de seguridad, “dónde quedaron, en la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) ya declararon todos respecto a esos videos; el de sistemas dice que grabó los videos en una memoria USB y todos quienes tuvieron sus videos en sus manos dicen que no los vieron y la última que los tuvo en sus manos fue la ahora ex presidenta del TSJ, Lambertina Galeana Marín, y resulta que ese video ya no aparece”.

Aseveró que Galeana Marín “dice que el culpable es el de sistemas, que no se percató que no tenía nada, ese USB está en la FGR en su custodia y no tiene ninguna imagen, porque está en blanco en las horas que estaban agrediendo y desapareciendo a ese grupo de estudiantes”.

Dijo que la insistencia de los padres es saber qué sucedió con esas imágenes en las videograbaciones de esas cámaras de seguridad, “eso nos va a dilucidar lo que sucedió, qué número de patrullas, de qué municipios y hacia dónde se los llevaron, es vital esa información y por eso estamos aquí, estaremos aquí”.

Sostuvo que si “deliberadamente borraron esos videos, si deliberadamente el TSJ, los jueces o los trabajadores se prestaron a destruir los videos por orden de algún alto funcionario, eso debe investigarse y por eso venimos a protestar cada año, no es cosa menor el tema de los videos y no se está investigando en la FGR, la Fiscalía para el caso Ayotzinapa no entra el tema de los videos”.

Vidulfo Rosales, señaló que también han pedido al Congreso del Estado la intervención de la Comisión Especial que se conformó para el caso, “sólo sesionó una vez cuando recibió a los padres y madres, de ahí para allá no se ha investigado nada, no se ha hecho nada; el 17 de septiembre pedimos por escrito a esa comisión que cite a comparecer al presidente del TSJ y vamos a ver qué acuerdo han hecho al respecto”.

Dijo que van a esperar la respuesta que tienen los diputados, “no quisiéramos pensar que no hay nada, es decir que ninguna autoridad investiga; ni el poder Judicial, ni el poder Legislativo en Guerrero no hagan nada para esclarecer esto”.

Y señaló que por eso “se justifica la protesta que estamos haciendo y aquí seguiremos protestando las veces que sean necesarias hasta que se esclarezca dónde están y si destruyeron esos videos que son una prueba irrefutable de cómo actuaron en la desaparición de varios estudiantes; por eso aquí seguiremos en estos actos de protesta exigiendo que se esclarezca y se entreguen esos videos que se generaron en este palacio de Justicia”, en Iguala.

