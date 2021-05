La prioridad para el gobierno es la salud de la población y el regreso a clases presenciales: Astudillo

Chilpancingo Gro; a 13 de mayo del 2021.- El gobernador Héctor Astudillo Flores señaló que, para los gobiernos estatal y federal, él como mandatario estatal y el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la prioridad en estos momentos es la salud de la población y, por consiguiente, el regreso a las clases presenciales, reiterando su llamado a los guerrerenses a cuidarse, porque hay casos de personas que aún ya vacunadas, se han contagiado de Covid-19.

En este sentido, Astudillo Flores señaló que este es un asunto muy delicado y no es que no sirva la vacuna, sino que estas personas se descuidaron, porque la vacuna sigue siendo muy importante y no hay al momento una que sea perfecta, pero tienen un pequeño margen de inexactitud y si una tiene una confiabilidad del 95 por ciento, el 5 por ciento restante puede permitir el paso del virus y provocar el contagio

Tras hacer un reconocimiento a los voluntarios que participan en las jornadas de vacunación, así como a los elementos del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, el Ejecutivo estatal agradeció a los directivos de los Institutos Tecnológicos del estado, el apoyo para vacunar en sus instalaciones, y añadió que el proceso de vacunación al personal de Educación y adultos con rango de edad entre 50 y 59 años avanza con normalidad.

En este sentido, el secretario de Educación, Heriberto Huicochea Vázquez señaló que al momento se ha vacunado al 51 por ciento de maestros, personal de apoyo e intendencia, exhortando a los que aún faltan, a que se registren en la plataforma htpps://vacuna.seg.gob.mx, ya que esta etapa de vacunación concluye hoy en la Costa Grande y mañana en los restantes seis macro puntos del estado.

Por su parte, Ramón Cárdenas Villarreal, responsable del proceso de vacunación para el sector educativo en Guerrero, destacó la alta participación de los maestros y el papel que realizan en esta jornada los voluntarios de distintas instituciones, como alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero, el Conalep e institutos tecnológicos, así como personal médico y enfermeras del IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud.

A su vez, Iván Hernández Díaz, delegado estatal de los Programas Sociales, señaló que se avanza en la aplicación a personas de entre 50 y 59 años, y que hoy concluye la aplicación de la segunda dosis a adultos mayores en Acapulco, a las personas cuyo apellido paterno inicie con las letras R, S, T, U, V, X, Y y Z en los mismos lugares de vacunación, con excepción del Mundo Imperial que no operará este jueves.

Asimismo, indicó que se está aplicando la vacunación a mujeres embarazadas con más de 9 semanas de gestación, y aclaró que, aunque está abierto el registro para estas personas y el sistema acepta a féminas de hasta 50 años, únicamente se atenderá a las que presenten embarazo y las demás, deberán esperar su turno correspondiente.

Al dar a conocer el infirme técnico del día, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos indicó que hay en Guerrero 40,445 casos confirmados acumulados, 4,383 defunciones, 74 nuevos casos en las últimas horas y 540 casos activos, con presencia en los municipios de Heliodoro Castillo,

Tecoanapa e Igualapa, con una notable estabilización en el rubro de hospitalización, con cifras similares al inicio de la pandemia en los meses de abril y mayo del año pasado.

En este sentido, indicó que hay 120 pacientes internados, 17 de ellos estables, 76 graves y 27 intubados, con 71 defunciones en el presente mes, con un promedio diario de 5.9 decesos y una ocupación de camas del 17 por ciento, 6 puntos arriba de la media nacional, y el 12 por ciento en pacientes intubados, 5 puntos debajo de la media nacional.