La pandemia nos obliga a cuidarnos y a nuestras familias: Héctor Astudillo

*Se mantiene atención prioritaria en temas de seguridad y salud, así como al desarrollo de los festejos religiosos y de las vacaciones, confirma.

Chilpancingo Gro; a 07 de diciembre del 2020.- Con un reconocimiento a todas y todos aquellos que han hecho posible, este año, disminuir y controlar el Covid19 en Guerrero, inició su mensaje el gobernador Héctor Astudillo Flores al encabezar junto a los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, la última ceremonia mensual de honores e izamiento de bandera del año 2020.

Astudillo Flores enfatizó durante su mensaje, que este año ha sido difícil, ante la llegada de esta pandemia que ha causado tanto dolor y pérdidas humanas, pero que hizo reflexionar de la importancia sobre el cuidado con nosotros mismo, pero fundamentalmente, con nuestra familia.

Destacó que, al cumplirse nueve meses de paralización en muchas actividades, dio como resultado tiempos complejos no solo para Guerrero si no para el país, en los sectores económico, de salud y con consecuencias de carácter político “en la que nosotros como gobernador hemos sido muy cuidadosos de no tomar la ruta del conflicto político, después del problema de salud y económico que nos ha traído la pandemia.

Confirmó que los próximos días, se harán los pagos correspondientes de los que son salarios (aguinaldo y quincenas) del mes de diciembre de los trabajadores del Gobierno del Estado, pagos que están asegurados.

“La pandemia nos trajo muchos problemas económicos, pero estamos, por supuesto, haciendo lo que nos corresponde para salir adelante “, enfatizó.

Recordó también, que Guerrero continua en semáforo naranja y que este lunes se ajustaron algunas medidas entorno a la estrategia de salud para seguir enfrentado la pandemia, los cuales, ya están publicados desde hoy en el Periódico Oficial, sumándose a las ya implementadas, como la suspensión de los eventos religiosos entorno a los festejos del 11 y 12 de diciembre, y de las cuales, junto a sus líderes religiosos estarán atentos a su desarrollo.

En este contexto, añadió que su administración sigue con los esfuerzos de prevención, a favor de la salud de la población de Guerrero; explicó también, que ante la llegada de miles de turistas en esta temporada decembrina, representa para el Gobierno de Guerrero mucho cuidado y atención en materia de seguridad, añadiendo que próximamente se tendrán reuniones con su gabinete para reforzar acciones en algunas partes del estado en este tema y de COVID-19.

“Para nosotros al final de cuentas, las vacaciones representan estar muy pendiente de todo lo que acontece en los destinos turísticos”, señaló.