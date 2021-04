Juicio político contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama saldrá en la actual legislatura, anuncia Noroña

Ciudad de México; a 12 de abril de 2021.- El diputado federal Gerardo Fernández Noroña confirmó que la actual legislatura llevará a juicio político al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello y al consejero Ciro Murayama.

El legislador del Partido del Trabajo (PT) se sumó este lunes al plantón que Félix Salgado Macedonio mantiene afuera de la sede del INE para exigir la restitución de su candidatura a gobernador de Guerrero por Morena.

Desde el templete y junto a decenas de legisladores de todo el país, Noroña aplaudió la lucha que el pueblo de Guerrero emprendió en defensa de la democracia.

Afirmó que “es un clamor popular” que Lorenzo Córdova y Ciro Murayama “sean destituidos” del INE.

Por ello, anunció que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados ya decidió ir por el juicio político contra ambos consejeros.

“Dicen que no alcanza el tiempo porque en abril ya termina el periodo de sesiones, porque tiene que citarse la Comisión de Examen Previo, tienen que citar luego a Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación, tienen que citar al Pleno y luego tiene que ir al Senado y dicen que por eso no alcanza el tiempo, pero no, el tiempo es lo de menos, si es necesario citar a un periodo extraordinario para destituir a Lorenzo Córdova y a su monaguillo Ciro Murayama, pues que se convoque a un periodo extraordinario”, expuso Noroña.

Después sentenció: “Ya basta de sus abusos, basta de sus atropellos, basta ya de que se crean el supremo poder conservador”.

Comentó que incluso circula el rumor de que el PRIAN le ofreció a Lorenzo Córdova ser candidato a la Presidencia de la República en 2024.

“¡Les pongo un monumento en el zócalo de la Ciudad de México si lo hacen candidato!”, ironizó Noroña, pues señaló que “no hay personaje más repudiado en el país”.

Aclaró que llevar a juicio político a Córdova y Murayama no es una venganza ni un atentado a la democracia.

Aseveró que esta acción es necesaria porque “están jugando en nuestra contra, están rabiosos contra el movimiento, odian al pueblo y al presidente López Obrador, quieren descarrilar el proceso electoral”.

Sin embargo, Fernández Noroña aseveró que la oposición no logrará su cometido porque la Cuarta Transformación tiene dos motores: el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como “un chingón” y el pueblo de México unido.

El diputado petista también afirmó que Guerrero “tiene un motor chingón” con Félix Salgado Macedonio.

Lamentó que el aspirante guerrerense ha enfrentado un proceso “muy duro” para alcanzar la candidatura a gobernador por Morena.

Aun así, destacó que “mientras más lo atacan, más crece en las encuestas, más se posiciona”.