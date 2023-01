Invierte Evelyn Salgado más de 70 MDP en obras y apoyos sociales para pueblos nahuas del Alto Balsas en Guerrero

Anuncio

*Se está invirtiendo donde debe ser, en el pueblo, afirma la mandataria estatal en visita a San Francisco Ozomatlán y San Marcos Oacatzingo

*Trabaja gobierno estatal en el territorio para acercar servicios públicos gratuitos a la población vulnerable

Huitzuco de los Figueroa Gro; a 12 de enero de 2023. – “Hoy se está invirtiendo donde debe de ser, en el pueblo; estamos redoblando esfuerzos para que se note la mano de la cuarta transformación, que tiene que llegar hasta el último rincón de Guerrero”, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al visitar a pobladores de las comunidades del Alto Balsas, donde llevó una feria de servicios con toda la estructura del gobierno del estado y entregar acciones y apoyos para el bienestar, además de anunciar inversiones por más de 70 millones de pesos en obras de desarrollo en materia de salud, infraestructura hidráulica, ampliación eléctrica, así como proyectos de pavimentación de caminos y carreteras para la zona.

Acompañada por el senador Félix Salgado Macedonio y la titular del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, la gobernadora Evelyn Salgado, dio inició con su primera gira de trabajo de este 2023 en la comunidad de San Francisco Ozomatlán, municipio de Huitzuco, donde realizó la entrega de más de 120 acciones y proyectos productivos con una inversión superior a los tres millones de pesos y anunció la construcción del nuevo Centro de Salud de la localidad con una inversión de 6 millones de pesos, para el desarrollo integral de esta zona del Alto Balsas.

En su mensaje, la mandataria estatal, puntualizó que los apoyos están llegando a las zonas que habían estado olvidadas, donde se están entregando las acciones de gobierno de manera directa al pueblo y sin intermediarios para los adultos mayores, así como las becas Ignacio Manuel Altamirano, además de apoyos a niñas y niños, a mujeres, mismos que se van a seguir entregando con los recursos del pueblo.

“Tenemos un compromiso absoluto con ustedes, me dieron la confianza y nunca vamos los vamos a defraudar. Es una lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, contra la violencia, contra el rezago histórico que tiene nuestro estado, hoy estamos trabajando de la mano y como la primera mujer gobernadora, tengo un compromiso muy grande con la región del Alto Balsas”, expresó Evelyn Salgado.

Más tarde, la gobernadora acompañada de los funcionarios de las dependencias del gobierno estatal, se trasladaron a la comunidad de San Marcos Oacatzingo, municipio de Mártir de Cuilapan a la rivera del Río Balsas, donde también se ofreció una feria de servicios con módulos de atención en educación, cultura, registro civil gratuitos, CAPASEG, CICAEG, Sembrado Vida para el Bienestar, seguridad pública, desarrollo económico, además de entregar aparatos funcionales ortopédicos del DIF Guerrero en beneficio de la población discapacitada.

“Hoy se está gastando y se está invirtiendo en donde debe de ser, en el pueblo, porque es dinero del pueblo y tiene que regresar al pueblo, por eso estamos trabajando y se está ahorrando para que tengan más apoyos, más acciones y este 2023 viene con todo, en el gobierno del estado estamos redoblando esfuerzos para que se note la mano de esta cuarta transformación que tiene que llegar hasta el último rincón de Guerrero”, refirió la gobernadora.

Evelyn Salgado, destacó las acciones de pavimentación, acciones de ampliaciones eléctricas que se realizarán en la zona con una inversión de más de 5 millones de pesos, mientras que través del Comisión de Infraestructura Carretera se tienen proyectadas cinco obras en la región, así como 24 acciones para este año en rehabilitación, ampliación, construcción de rede de drenaje, por más de 57 millones de pesos para el desarrollo de la región Norte.

La titular de Desarrollo y Fomento Económico, Teodora Ramírez Vega, dijo que por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado de realizar un trabajo de territorio, se han recorrido los pueblos de la zona del Alto Balsas apoyando a mujeres y hombres artesanos, además de apoyar a productores de mezcal y apicultores de miel, entre otras acciones para impulsar el desarrollo económico de la zona.

Para llevar alegría a la niñez de estas comunidades nahuas del Balsas, el sistema DIF Guerrero, llevó juguetes y libros, pintacaritas, así como juegos recreativos y material educativo como parte de esta feria de servicios y beneficios gratuitos de las diversas dependencias del estado, además de entregar en estas comunidades más de 6 mil desayunos escolares fríos y calientes.

En el evento donde también se entregaron paquetes escolares que incluye material de oficina, limpieza, sanitizante y material deportivo a escuelas de San Francisco Ozomatlán y San Marcos Oacatzingo, la Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, Maricarmen Cabrera Lagunas, destacó que cada apoyo entregado va dirigido a quienes más lo necesitan con diagnósticos casa por casa para transformar la vida de las mujeres y hombres de Guerrero.

La gobernadora escuchó en el territorio las necesidades de los pueblos y se comprometió en dar seguimiento a cada una de las demandas. “Hay que seguir gobernando con principios y valores, un gobernante que no miente, que no roba y no traiciona a su pueblo, va a ver el bienestar y el desarrollo en ese pueblo, hay que escuchar al pueblo, el pueblo no se equivoca”, afirmó Evelyn Salgado.

Asistieron Luis Rosas Ramírez, comisario de San Francisco Ozomatlán; el alcalde de Huitzuco, Eder Nájera Nájera; la alcaldesa de Mártir de Cuilapan, Jeny González Ocampo; el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; el comisario de San Marcos Oacatzingo, Rómulo Campos Jiménez, entre otros funcionarios estatales.