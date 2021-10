Inician en Benito Juárez, Acapulco, Tixtla y Chilpancingo los gobiernos de la 4T: Beatriz Mojica Morga

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 01 de octubre del 2021.- La Diputada Beatriz Mojica Morga acompañó la instalación de los Ayuntamientos de Benito Juárez, Chilpancingo de los Bravo, Acapulco de Juárez y de manera formal tomó protesta al Ayuntamiento de Tixtla, a los que calificó como gobiernos de la Cuarta Transformación.

Por la mañana acompañó a Glafira Meraza Prudente, quién asumió la presidencia municipal de Benito Juárez, y a quien se refirió como “Mujer de palabra que ha asumido el compromiso de gobernar bajo los principios de la Cuarta Transformación: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Más tarde, en Zócalo de Acapulco acompañó a la nueva Presidenta Municipal, Abelina López Rodríguez a quien felicitó y le dedicó unas palabras en sus redes sociales, “Liderazgo, firmeza, elocuencia y empatía por los más vulnerables son características de la mujer que a partir de hoy conducirá el gobierno del municipio de Acapulco.”

De manera formal, como representante del Congreso del Estado asistió a la Sesión Solemne del Cabildo de Tixtla de Guerrero a quienes les tomó protesta y durante su mensaje brindó su total respaldo a Moisés Antonio González Cabañas, nuevo Presidente Municipal, quien aseguró que su gobierno será de “Puertas abiertas al pueblo.

Finalmente asistió a la instalación del Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo en donde felicitó a Norma Otilia Hernández Martínez y afirmó que “Con honestidad, austeridad y bienestar se conducirá la transformación en el municipio”.