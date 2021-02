Inicia Gobierno de Guerrero la nueva campaña de concientización “Póntelo, pónselo” sobre el uso correcto del cubrebocas

*En una primera etapa se entregarán 500 mil cubrebocas a igual número de personas en espacios públicos.

*Será difícil salir del semáforo rojo, si familia no se concientiza, si los jóvenes no se solidarizan: Lürhs Cortés.

Acapulco Gro; a 09 de febrero del 2021.- Con el propósito de reducir en municipios de que presentan alta incidencia de contagios por Covid-19, el gobierno del estado, en coordinación con los ayuntamientos y elementos de las fuerzas armadas, puso en marcha la campaña “Póntelo Pónselo” reforzando los operativos en lugares de alta concentración de personas y el transporte público, donde se exhorta a los choferes a invitar a los usuarios a usar correctamente el cubrebocas.

Al informar lo anterior, Alejandro Bravo Abarca, jefe de la Oficina del Gobernador, indicó que el Ejecutivo estatal, Héctor Astudillo Flores cubrió una agenda de trabajo en la ciudad de Iguala, donde supervisó los trabajos que se realizan para conmemorar, el 24 de este mes, el Día de la Bandera, que contará en esta ocasión con la presencia de funcionarios federales de primer nivel.

indicó que se continúan los operativos en la zona de playa de Acapulco y Zihuatanejo, para inhibir la proliferación de contagios, además de cuidar que los antros, bares y centros de diversión nocturnos respeten las medidas sanitarias y los protocolos correspondientes, además de colocar los filtros en aquellos lugares de mayor movilidad de personas.

De igual manera, señaló que este día, el subsecretario de Administración, Armando Soto Díaz, puso en marcha en Chilpancingo, las brigadas denominadas “Uso correcto del cubrebocas”, que operará no solo en la capital del estado, sino que se llevará a los municipios con mayor incidencia de contagios, como Acapulco, Zihuatanejo, Iguala, Taxco, Chilapa, Tecpan, Tlapa, Coyuca de Benítez y Benito Juárez (Jerónimo), entre otros.

“Todos, todos queremos salir del semáforo rojo, pero si usted no participa, si familia no se concientiza, si los jóvenes no se solidarizan va a ser muy difícil que podamos contenerlo. Esta es una responsabilidad de todos”, insistió en su llamado a Erika Lürhs Cortés, directora de Comunicación Social.

Por su parte, al dar a conocer el informe técnico sobre la evolución del Covid-19, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos informó que en esta semana epidemiológica número 6, hay en Guerrero 33,036 casos confirmados acumulados y 3,241 defunciones, con 247 nuevos casos en las últimas 24 horas, con tendencia a la baja, que se podrá manifestar en las próximas dos semanas.

Agregó que se tienen 870 casos activos que se concentran, de manera especial, en 10 municipios del estado, entre ellos Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Taxco, Iguala, Tecpan, Pungarabato, Atoyac, Tixtla y Benito Juárez (San Gerónimo), que registra la mayor incidencia por 100 mil habitantes y donde, en coordinación con las autoridades municipales, se reforzarán las acciones encaminadas a disminuir el número de contagios.

Respecto al número de pacientes hospitalizados, indicó que se observa una ligera estabilización, con 402 personas internadas, de las cuales 48 se encuentran estables, 272 graves y 82 intubados, con 198 defunciones en febrero, con un promedio diario de 24.7 decesos, y una ocupación de camas del 55 por ciento y en ventiladores del 39 por ciento, destacando que, si disminuyen los contagios y la hospitalización, en dos semanas reducirá el índice de mortalidad.