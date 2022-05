Inaugura Evelyn Salgado capacitación: Vinculación del Sistema Nacional Anticorrupción y Fiscalización con Servidores Públicos de Guerrero

Anuncio

*Imparte SFP en coordinación con Contraloría Estatal capacitación a funcionarios estatales para combatir de raíz a la corrupción.

Chilpancingo Gro; a 09 de mayo del 2022. – “No mentir, no robar y no traicionar a nuestro pueblo, más que una consigna, es una forma de vivir y de ejercer el servicio público, por eso no habrá tolerancia a la corrupción ni a la opacidad en ningún espacio”, puntualizó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al inaugurar la capacitación: Vinculación de los Sistemas Nacional Anticorrupción y de Fiscalización con las Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.

En su mensaje inaugural, Evelyn Salgado, llamó a todas las y los servidores públicos y funcionarios del Estado a cerrarle el paso a la corrupción y que, en cada programa gubernamental que se elabore se cuiden los recursos del pueblo con eficacia y responsabilidad, sin pretextos, pues afirmó que, “tenemos que hacer un gobierno impecable en la rendición de cuentas y en la transparencia, ejemplo a nivel Nacional”.

Con funcionarios federales de la Secretaría de la Función Pública en coordinación con la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, se desarrolla la capacitación respecto a los Sistemas de Fiscalización Anticorrupción vinculados a las responsabilidades de los servidores públicos, donde participan los titulares de los Órganos Internos de Control y los comités de Control, asi como presidentes municipales y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

“Queremos posicionar a Guerrero como un estado que esté en los primeros lugares de todo lo bueno y vamos a hacer todo lo que en nuestras manos esté y redoblar esfuerzos para lograr ese objetivo, de establecer una relación distinta con el Poder, para servir y no para servirse, por delante y encima de todo, el interés del pueblo y no nuestros intereses personales”, señaló la gobernadora.

Estos trabajos se suman a los procesos de auditoria internos y externos, así como de vigilancia en los procesos de entrega recepción para los nuevos servidores públicos, de la actualización del Marco Jurídico y Normativo, así como la capacitación permanente en materia de transparencia y rendición de cuentas y combate de raíz a la corrupción a fin de que se sienta el cambio de la Cuarta Transformación en Guerrero.

Omar González Vega, titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública Federal, refirió que el objetivo de estas capacitaciones dirigidas a los Órganos Internos de Control y Comités de Control, tienen el objetivo de advertir riesgos en la labor que se realiza para inhibir prácticas que puedan poner en una problemática a la administración, por lo que la Federación apoyará en todo lo que se requiera.

Por su parte, el Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Eduardo Loria Casanova, subrayó que la instrucción de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, es una total intolerancia a la corrupción y una total rendición de cuentas en Guerrero.

Además, indicó que los temas a tratar en la capacitación a servidores públicos son enfocados a la ética y responsabilidades, así como el control interno en la administración estatal.

Estuvieron presentes el Secretario de Finanzas y Administración, Raymundo Estrada Segura; el titular de la Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflicto de Intereses de la SFP, Alfredo Páez Herrera y la titilar de Control Gubernamental de la Secretaría de Contraloría, Pilar Hernández Trinidad, entre otros funcionarios estatales.