IMSS Guerrero redobla esfuerzos en la atención médica con la Cuarta Jornada Nacional de Recuperación de Servicios

Guerrero; a 02 de julio del 2021.- Con el objetivo de sumar acciones extraordinarias para mejorar la productividad en la atención médica, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero llevará a cabo del 2 al 4 de julio la Cuarta Jornada Nacional para la Recuperación de los Servicios Ordinarios.

Lo anterior, en el marco de la estrategia “100 días para mover al IMSS”, en los cuales las unidades médicas en los tres niveles de atención concentran la prestación de servicios a las y los pacientes. Hasta el momento, el IMSS en Guerrero ha realizado 298 mil 561 consultas de medicina familiar, 63 mil 475 detecciones de hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus, 50 mil 805 consultas de especialidad y 4 mil 245 cirugías.

Rosalio Candelario Cruz, coordinador auxiliar del Segundo Nivel de atención médica en la Representación del IMSS en la entidad, indicó que en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 se programarán y realizarán cirugías de las especialidades de Cirugía general, Traumatología, Urología, Oncología quirúrgica, Neurocirugía, Ginecología, Oftalmología y Proctología.

Además, en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) de Acapulco se realizarán cirugías de Oftalmología y Urología, para beneficio de pacientes que se encontraban en espera, con motivo de la pandemia por COVID-19.

En tanto, en los Hospitales de Chilpancingo, Iguala, Taxco, Zihuatanejo y Altamirano se efectuarán cirugías de las especialidades de Traumatología, Cirugía General y Ginecología.

Respecto a la consulta externa, el coordinador auxiliar indicó que en el HGR No. 1 se atenderán las especialidades de Urología, Oncología, Proctología, Oftalmología, Endocrinología, Cardiología, Neurología, Pediatría, Cirugía pediátrica, Alergología, Medicina interna, Traumatología, Cirugía General y Ginecología; estas últimas cuatro también se otorgarán en Chilpancingo, Iguala, Taxco, Zihuatanejo y Altamirano.

Todas las cirugías cumplen con el protocolo de cirugía segura, que contiene, previo a su procedimiento, la realización de una prueba COVID-19 al paciente, además de estudios de valoración preoperatoria que incluyen exámenes de laboratorio, electrocardiograma, radiografía de tórax y una valoración de Medicina Interna.

En cuanto a la atención en Unidades de Medicina Familiar (UMF), el coordinador delegacional del Primer Nivel de atención médica, Ángel Gómez Carbajal, señaló que las UMF No. 26 y 29 de Acapulco y la No. 3 de Chilpancingo y la No. 8 de Zihuatanejo otorgarán consultas de medicina familiar.

Asimismo, en el HGR No. 1 también continúa la realización de mastografías de las derechohabientes de las UMF No. 2 y 9, por lo que se reitera la importancia de acudir primero a su clínica a solicitar una cita para una atención oportuna.

Cabe señalar que, derivado de la estrategia “100 días para mover al IMSS”, se ha sobrepasado la meta fijada en algunas en algunos servicios médicos a nivel nacional, por ejemplo, se tiene un avance de 193 por ciento de mastografías, 143 por ciento de diabetes mellitus y 114 por ciento en detecciones de cáncer cervicouterino. Además, se han realizado cirugías de especialidad y trasplantes de órganos y tejidos.

Las atenciones médicas se desarrollarán bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.

Es importante el uso de cubrebocas obligatorio durante la permanencia en las instalaciones médicas; lavado de manos con agua y jabón, uso de gel con base de alcohol al 70 por ciento y privilegiar la sana distancia.