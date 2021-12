IMSS Guerrero otorga más de 600 consultas de especialidad y fortalece salud preventiva

Anuncio

Acapulco Gro; a 20 de diciembre del 2021.- Durante la Catorceava Jornada Nacional de Recuperación de Servicios Ordinarios, del 17 al 19 de diciembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero otorgó 668 consultas de especialidad, realizó 58 cirugías, así como 302 consultas de Medicina Familiar.

La titular de la Representación Guerrero del IMSS, maestra Josefina Estrada Martínez, resaltó que las acciones están encaminadas a fortalecer la atención y servicios que fueron diferidos como consecuencia de la emergencia por la COVID-19.

Como parte de las acciones de esta jornada intensiva, se realizó una Feria de la Salud en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 9 en Acapulco, con el reforzamiento de acciones preventivas en enfermedades como COVID-19, influenza, diabetes, hipertensión, obesidad y cáncer.

También se llevaron a cabo a nivel estatal en las UMF 112 detecciones de diabetes mellitus; 182 de hipertensión arterial; 127 de cáncer de mama y 56 de cáncer cervicouterino.

Para fortalecer la jornada de atención en fines de semana, la UMF No. 26 continúa como unidad de tiempo completo con atenciones de Medicina Familiar. Además de efectuar detecciones del Programa PrevenIMSS y promoción a la salud en las UMF No. 2, No. 9, No. 26, No. 28 y No. 29 en Acapulco.

También se contó con la participación de unidades hospitalarias con medicina familiar como el HGZ/MF No. 8 y el HGSZ/MF No. 3 para el otorgamiento de consulta de especialidades y Medicina Familiar.

La consulta externa de especialidades se brindó en aquellas con mayor demanda de atención, entre las que se encuentran: Nefrología, Neumología, Oftalmología, Traumatología y Ortopedia y Oncología Quirúrgica.

En cuanto a las cirugías, se priorizaron en: Cirugía General, Traumatología y Ortopedia, Urología, Ginecología y Oftalmología, detalló la titular del IMSS en Guerrero.

Asimismo, fueron atendidos derechohabientes en los servicios de Urología, Traumatología y Ginecología en el HGR No. 1 “Vicente Guerrero”, HGZ/MF No. 4 de Iguala, y la UMF No. 29 con Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA).

Estrada Martínez reiteró que para el Seguro Social es de suma importancia continuar con las acciones de mejora en la atención a los derechohabientes.