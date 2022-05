IMSS Guerrero listo para participar en Sexta Jornada Nacional para la Continuidad de los Servicios

Anuncio

Acapulco Gro; a 26 de mayo del 2022.- Con el objetivo de continuar fortaleciendo la recuperación de los servicios, a través de la estrategia “Con el Águila Bien Puesta”, personal de diversas categorías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero participará el 27, 28, 29 de mayo en la Sexta Jornada Nacional para la Continuidad de los Servicios Ordinarios en las unidades médicas de la entidad.

La titular del IMSS en Guerrero, doctora Josefina Estrada Martínez, indicó que estas acciones, que se realizarán en todo el país, se desarrollarán durante estos tres días, a fin de garantizar la atención de calidad, calidad y seguridad para los derechohabientes y sus familias.

En las Unidades de Medicina Familiar (UMF) se realizarán las acciones integradas en el programa PrevenIMSS, donde se insiste en adoptar una vida saludable con alimentación, ejercicio y visitas regalares a los módulos de medicina preventiva y con su médico familiar.

En el Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Vicente Guerrero”, el sábado 28 se llevarán a cabo mastografías para mujeres de 40 a 69 años, con el objetivo de prevenir y detectar a tiempo el cáncer de mama.

En los hospitales IMSS se llevarán a cabo consultas de especialidad, cirugías, detecciones (cáncer de mama y cérvico uterino), estudios de diagnóstico y tratamiento.

El viernes participarán en las actividades de salud todas las unidades médicas del Instituto en la entidad, mientras que el sábado lo realizarán la Unidad de Medicina (UMF) No. 29 con UMAA y UMF No. 26, en Acapulco; el Hospital General de SubZona (HGSZ/MF) No. 3, en Chilpancingo, y el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 8, en Zihuatanejo.

Para el domingo, las actividades se llevarán a cabo en la UMF No. 26, en Acapulco, y el HGZ/MF No. 8, en Zihuatanejo.

La doctora Estrada Martínez resaltó que las acciones de atención se mantienen con las medidas de bioseguridad para continuar a la baja con los contagios de COVID-19, por lo que se pide a la población que acuda a las unidades que apoyen esta acción y mantengan el uso de cubrebocas, desinfección o lavado manos y sana distancia.