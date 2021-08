Héctor Astudillo entrega 706 estímulos a la jubilación de personal docente y administrativo del estado

Estos espacios laborales serán ocupados por 670 trabajadores NO FONE, quienes regularizaran su situación laboral.

Anuncio

*Entrega 706 estímulos a la jubilación de personal docente y administrativo del estado.

Chilpancingo Gro; a 16 de agosto del 2021.- “Para ser maestro se requiere vocación de servicio y entrega para la atención a la niñez”, señaló el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, al hacer un público reconocimiento por el trabajo realizado por muchos años en las aulas, a 706 maestros guerrerenses que este día se jubilaron y recibieron el estímulo correspondiente.

En este acto, el Ejecutivo estatal expresó su deseo porque a los maestros que hoy se jubilan les vaya bien, y añadió que se hicieron las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Educación Pública para entregar el estímulo a los maestros jubilados, y que la idea era que más mentores se retiraran por lo que el recurso no ejercido se regresó a la instancia correspondiente.

En su mensaje, el gobernador Astudillo Flores señaló que le hubiera gustado hacer un magno evento, pero que las condiciones actuales que vivimos por el Covid-19 no lo permitió, pero expresó sus buenos deseos a los ahora jubilados, señalando que tras el retiro de estos mentores, ingresarán 670 trabajadores que ocuparán plazas NO FONE, es decir, que no ingresarán a la nómina federalizada.

De manera especial, el mandatario estatal señaló que le hubiera gustado concluir su gestión como gobernador de Guerrero en otras circunstancias, pero que la pandemia del Covid-19 ha afectado en gran medida la situación económica del estado, ya que no hay el movimiento de antes ni la recaudación de los recursos ha sido con la misma fluidez anterior, porque el turismo ha disminuido y, por consiguiente, se han perdido empleos en este sector.

Por su parte, el secretario de Educación, Heriberto Huicochea Vázquez, señaló que gracias a las gestiones del gobernador Héctor Astudillo ante la Secretaría de Educación Pública se pudo ingresar a estos maestros al proceso de jubilación, además que permitirá dar cabida a los nuevos maestros que egresan de las escuelas normales públicas.

Agregó que con estas acciones el Ejecutivo estatal hace justicia a los maestros que hoy se jubilan, a los trabajadores no FONE y a los nuevos grupos de maestros que se encuentran en proceso der adquirir sus plazas, pero sobre todo, disminuir el número de trabajadores que aún no se encuentran en la nómina federalizada.

Por último, la maestra Alicia Balbuena Hernández, directora de la escuela primaria “Vicente Guerrero” de esta capital, agradeció al gobernador Héctor Astudillo Floreas en nombre de sus compañeros jubilados, los apoyos recibidos durante su gestión, y reconoció el trabajo profesional de los maestros que se retiran del servicio, al frente de la niñez.

Dijo que sus enseñanzas permanecerán en la mente y el corazón de quienes fueron sus alumnos, y deben estar felices por recibir la jubilación estando sanos y llenos de alegría a pesar de las adversidades que enfrentamos por el Covid-19 y añadió que hoy cierran una etapa activa y emprenden el vuelo con libertad hacia nuevos horizontes, deseándoles que sean felices y vean cumplidos sus sueños y anhelos.