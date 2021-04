Hay que darle la vuelta a la página, ya no perdamos más tiempo, el proceso electoral debe continuar: Alberto Catalán

Desconocer la ley, no es un argumento válido que justifique su incumplimiento.

Chilpancingo Gro; a 28 de abril de 2021.- El dirigente estatal del PRD Guerrero, Alberto Catalán Bastida, se pronunció el día de hoy, con respecto a la ratificación del tribunal electoral que retira la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero por el partido Morena.

Alberto Catalán dijo que “desconocer la ley, no es un argumento válido que justifique su incumplimiento. Sin embargo, el fallo del Tribunal Electoral no cambia nada, amanecimos igual que ayer, seguimos con nuestra agenda y con los mismos objetivos. Vamos a ganar con contundencia este seis de junio”, afirmó.

El diputado Catalán, también reflexionó sobre las actitudes por parte de Félix Salgado y sus seguidores, refirió que lo que le sucedió al ex candidato a la gubernatura de Morena, es un aprendizaje para todos. Así mismo, señaló que “el llamado de Félix, a través de su periódico La Jornada Guerrero, es un llamado de total intolerancia hacia el Poder Legislativo, pues busca amedrentarlos para que realicen reformas electorales y judiciales que desaparezcan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al propio INE”.

“Si Félix Salgado quiere proseguir en los tribunales, está en todo su derecho de hacerlo, pero a mí me parece que con ello demuestra que no tiene la humildad y madurez necesaria para reconocer sus errores y prefiere seguir invocando a la impunidad. Hay que darle la vuelta a la página, ya no perdamos más tiempo en descalificar el hecho de que, casi de manera unánime, los magistrados votaron por retirarle la candidatura”, sentenció el dirigente estatal del sol azteca en Guerrero.

A pregunta expresa sobre la posibilidad de que Morena registre a Evelyn Salgado (hija de Félix Salgado Macedonio), como su candidata a la gubernatura, Alberto Catalán respondió: “Hay que decirlo claramente: los afectos no son transferibles por consanguinidad. Mucho menos la afinidad política.

Si Morena pretende seguir en la ruta de la imposición y la falta de transparencia en sus procesos internos, entonces el resultado de esa decisión ya lo conocemos: les espera un fracaso más en lo que resta del proceso electoral”.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCGRO), llevará a cabo el primer debate ciudadano, organizado, donde se escucharán las voces y propuestas de quienes son candidatos y candidatas a la gubernatura del Estado.

Bajo este Tenor, Catalán Bastida expresó que lamenta las descalificaciones hechas hacia estas actividades, por parte de los simpatizantes de Morena, como consecuencia de no haber sido favorecidos con el resultado de la sesión del tribunal.

“Quiero recordarles que Guerrero es mucho más que los escándalos de un solo personaje. El proyecto que encabeza la alianza PRD-PRI es la mejor opción para que Guerrero siga progresando. La discusión que realmente vale la pena, es sobre cuáles serán las propuestas para seguir llevando a Guerrero hacia adelante” manifestó.