Hacer justicia contra expresidentes es una gran demanda social: Leticia Castro

*Denunció de nueva cuenta que el INE está haciendo muy poco para promover el ejercicio ciudadano.

Acapulco Gro; a 23 de julio de 2021.- Al invitar a la ciudadanía a participar en la Consulta Popular este 1 de agosto, la diputada local electa de Morena, Leticia Castro Ortiz, aseguró que hacer justicia en el caso de los expresidentes de México es un tema de gran demanda social, “es muy importante sanar la mente y el corazón de nuestros ciudadanos que han sido lastimados, empobrecidos, burlados, desaparecidos, desplazados y muertos, no se les ha hecho absolutamente nada a los autores intelectuales de esas tomas de decisiones políticas que tanto daño le han hecho al pueblo de México”.

Recordó que la soberanía radica en el pueblo y actualmente se toma en cuenta la voluntad de los ciudadanos, a través de acciones como la consulta, “no podemos dejar el mensaje de que en México reine la impunidad, nuestro país debe ser un promotor de las leyes y los derechos humanos, no puede ser que haya personas que lastimaron tanto a nuestro país y no les pase nada, la impunidad no debe reinar y mucho menos en este nuevo gobierno del cambio”.

La fundadora de Morena denunció nuevamente que el Instituto Nacional Electoral, que tiene la responsabilidad de organizar y promover el ejercicio ciudadano, no ha difundido adecuadamente la Consulta Popular, “lo que menos quiere el INE es que se les haga algo a estos personajes porque a lo mejor ellos en un momento les dieron los cargos que ostentan”.

Aseguró que ante esta situación los militantes y dirigentes de Morena son los que han tenido que llevar a cabo acciones de difusión y promoción de la consulta.

Por último, invitó a los ciudadanos a decir sí al juicio contra los actores políticos del pasado, “ya que ellos tuvieron la responsabilidad y el destino de este país, y por equivocaciones y hasta por intereses que no eran afines al bien de México estuvieron cometiendo atrocidades que no pueden quedar en la impunidad”.