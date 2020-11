Guerrero se mantiene en “Semáforo Naranja”; quedan canceladas ferias y festividades como el Paseo del Pendón: Astudillo

No podemos pensar que nuestros temas de salud están resueltos, destaca el gobernador.

*Se permitirá la apertura de gimnasios al 30% de aforo y únicamente las áreas de pesas, queda restringido el uso de espacios para ejercicios aeróbicos y de cardio.

Acapulco Gro; a 22 de noviembre del 2020.- El gobernador Héctor Astudillo Flores insistió nuevamente que la pandemia por Covid19 continúa, por lo que, en la ruta de detener el número de contagios, confirmó que han sido suspendidos los actos religiosos, las carreras guadalupanas, ferias tradicionales, incluyendo la Feria de Navidad y Año Nuevo Chilpancingo y el Paseo del Pendón, priorizando la salud de las y los guerrerenses ya que dichas festividades son una gran amenaza de contagios.

“Como gobernador del estado, chilpancingueño, en verdad me obliga a decirles que esto es un anuncio que no me es grato, pero se hace en torno a cuidar la salud y fundamentalmente la gran cantidad de visitantes que van a ese Paseo del Pendón de Chilpancingo”, explicó.

El mandatario estatal mencionó que mañana se suman más medidas que tienen como fin redoblar esfuerzos para seguir salvaguardando la salud de la población en la entidad, además que son propuestas de la consulta a la población, así como las diversas reuniones con líderes religiosos, protocolos que habrán de publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

“No podemos nosotros pensar que nuestros temas de salud están resueltos. La pandemia continúa, tenemos que seguir trabajando; y recuerden que nos hicimos una ruta para salvar las vacaciones de diciembre, especialmente, en un estado que tiene un gran potencial turístico, con dos polos extraordinarios, todas las playas, 500 km de costas y la convocatoria es que continuemos haciendo nuestro esfuerzo para que en diciembre nos vaya mejor”, remarcó.

Destacó que estar en Semáforo Epidemiológico Naranja, representa que Guerrero continúa en riesgo alto de contagio, por lo que se tienen que respetar todas las medidas sanitarias implementadas para seguir en una ruta de combate a la pandemia, estrategia estatal que ha sido reconocida por la Federación.

De manera especial, felicitó a todas y todos los músicos guerrerenses ante Carlos Ramírez Torres, representante seccional de este sector en la entidad quien lo acompañó en esta trasmisión de domingo, refiriendo esta expresión cultural como un arte universal.

Adelantó que en el contexto de nuevas especificaciones en los protocolos, se tuvo un diálogo con los músicos también el tema de la contratación del grupo musicales, los mariachis, bandas y solistas, ese deberán los establecimientos donde se presenten o puedan ser contratados será del 30%, asignándoles un espacio fijo y la garantía de sana distancia y uso permanente de cubre bocas, pidiendo a todas y todos seguir estas indicaciones para no poner en riesgo esta actividad que es fuente de empleo de miles de familias en las siete regiones.

Asimismo, compartió junto al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos que los gimnasios, solo podrán operar los que se encuentren en lugares abiertos que está permitido, pero en lugares cerrados al 30% y exclusivamente correspondiente al área de pesas, todo uso de espacios para uso de ejercicios aeróbicos y de cardio queda restringido.

Al presentar el informe técnico diario, de la Peña Pintos expuso que Guerrero acumula 23 mil 266 casos confirmados y dos mil 434 defunciones.

Se reportaron 81 casos nuevos en las últimas 24 horas y los casos activos, que han disminuido, son 275 dispersados en 15 municipios prioritarios.

En cuanto a los casos acumulados, refirió que en noviembre se registraron mil 08 casos positivos. Este domingo se reflejan 155 hospitalizados y 32 intubados pacientes, con una ocupación de camas del 24 por ciento.

Mientras que a nivel nacional Guerrero se ubica en el lugar número 15 y en la posición número 25 en cuanto a la ocupación de ventiladores con el 18 por ciento.

Por último, dio a conocer que hay un avance del 51% en cuanto a la vacunación contra la influenza y se sigue trabajando para lograr el cien por ciento el 31 de diciembre.