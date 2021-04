Guerrero mantendrá protocolos y operativos durante esta semana “no están permitidos vehículos ni fiestas en la franja de playa”, remarcan

*“Como gobernador no voy a permitir que se comentan actos de abusos y excesos sin que sean castigados, puntualizó.

Acapulco Gro; a 04 de abril del 2021.- El gobernador Héctor Astudillo Flores y el titular de Turismo de la entidad Ernesto Rodríguez Escalona dieron a conocer el corte de resultados de la primera semana del periodo vacacional por la Semana Santa, donde se confirmó que a pesar de que no fueron los números esperados en los aforos, Guerrero recibido más de 361 mil visitantes en sus destinos.

Remarcaron que, ante el regreso, este domingo, de una cantidad fuerte de turistas se continúa desplegados y pendientes todos los niveles de gobierno para poder apoyar para que todo fluya de una manera correcta y sin incidentes durante este retorno de visitantes.

Astudillo Flores resumió que en Guerrero no se llegó a las cifras esperadas, así como abordo las trifulcas que se presentaron y “que no hacen bien a nadie” , además de los incendios forestales que se presentan, que hacen daño a la salud y al ecosistema , los cuales están siendo atendidos.

También abordó el tema del joven guerrerense lesionado por elementos de la Policías estatal, pidiendo la Fiscalía dar seguimiento puntual de manera inmediata a la investigación, en este caso aplicar la Ley, como gobernador de Guerrero pidió una disculpa pública a la familia por el daño causado al joven

Por su parte, Rodríguez Escalona confirmó que la que a pesar de la gran afluencia turística se han mantenido los aforos permitidos, principalmente en las principales playas de Acapulco y Zihuatanejo; destacó que estas medidas se seguirán realizando para que quienes visitan la entidad respeten las medidas y cuiden su salud durante su estancia.

Se alertó de la presencia de Marea alta, por lo que exhortaron a los prestadores de servicios turísticos a cuidar al turismo, así como a los bañistas evitar meterse al mar ya que estas condiciones climatológicas continuaran en las próximas horas.

“Lo que ha distinguido a los guerrerenses, al acapulqueño históricamente en turismo es que somos los mejores anfitriones, que somos gente amable, gente buena, que damos calidad y que damos calidez en nuestro trato”, señaló el funcionario estatal al hacer un llamado respetuoso a cuidar y proteger a los turistas.

En este contexto, fue contundente también su exhorto a las y los visitantes a entender que los destinos de Guerrero están abiertos, que se ha hecho un gran esfuerzo, pero también tienen que respetar los protocolos y las medidas que hay en los destinos turísticos, ya que para esta administración la prioridad es el cuidado la salud.

Indicó que con el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno se suspendieron fiestas, y se actuó conforme a la ley, agradeciendo a todas las dependencias como Ejercito y Armada que participan en estas acciones que se realizan para evitar posibles contagios.

Se agregó que durante esta semana de Pascua se continuará el reforzamiento de operativos de seguridad y salud, principalmente se intensificarán los operativos para no permitir vehículos ni fiestas en la franja playas: “las playas son de esparcimientos, son para disfrutarlas, para caminar, para nadar; no son para ser bares ni discotecas las playas, eso no está permitido en Guerrero “, dijo.