Guerrero entre los cuatro estados donde más se ha reducido la inseguridad

*Asiste el gobernador Héctor Astudillo a la 45 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, que presidió el presidente Andrés Manuel López Obrador

*Héctor Astudillo se pronunció por fortalecer las mesas y las coordinaciones regionales, además de que Guerrero requiere de una atención permanente de la Federación

Cuidad de México. 18 de Diciembre del 2019. – Guerrero es una de las entidades que más ha mejorado la seguridad y ha disminuido sus indicadores delictivos este año, aseguró el gobernador Héctor Astudillo Flores, al asistir a la Cuadragésimo Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que presidió el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gabinete de Seguridad federal, evento en el que precisó: “Claro que son importantes las reuniones de la mesas de seguridad, en el caso de Guerrero ayuda estar informado de los últimos acontecimientos a primera hora del día, además de que la entidad requieren de una atención permanente”.

En la reunión efectuada en Palacio Nacional, donde además del Presidente de la Republica también asistieron el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como fiscales y titulares de Seguridad en el país, Astudillo Flores expresó que entre otros temas se dio seguimiento a los resultados de seguridad que “hemos tenido en cada uno de los estados, siendo Guerrero una de las cuatro entidades que más ha mejorado en este tema”.

En el marco de la 45 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Ejecutivo guerrerense afirmó en entrevista que cada estado tiene sus particularidades, por lo que no se puede ver a todos de la misma manera y argumentó que hay estados, como el caso de Guerrero que requieren una atención y ayuda permanente de la Federación y fortalecer las mesas de coordinación estatales y regionales para enfrentar los temas de la seguridad.

En este mismo sentido, enfatizó: “Yo categóricamente afirmo que, claro que ayuda. En el caso de Guerrero las reuniones son a las 8 de la mañana, entonces a las 9 de la mañana el gobernador del estado ya tiene toda la información de lo que sucedió en todas las regiones, de los homicidios que se presentaron, los secuestros que se llegaron a dar, los conflictos de carácter político que también se colocan en las mesas, por ello, afirmó que sí es conveniente y necesario fortalecer estas mesas de coordinación”.

En el caso de Acapulco, el gobernador Héctor Astudillo señaló que sí se ha disminuido la violencia, sin embargo, “yo creo que hay que seguir trabajando y la coordinación es punto fundamental para lograrlo”. Agregó que la operatividad de la Guardia Nacional en Guerrero está en proceso, pues aseguró que, “la Guardia Nacional no puede aparecer en todo el país como uno quisiera, pero yo creo que es un proceso como en el caso de Guerrero”.

Dentro de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad, Astudillo Flores informó que están las adecuaciones a distintas disposiciones para que la estrategia de seguridad a implementar el próximo año sea más acorde a la situación del país.

El gobernador de Guerrero, también manifestó que dentro de la sesión, se presentaron los informes relacionados con el Decreto de la Guardia Nacional, en el caso de Guerrero, dijo, “ya se presentó un Diagnóstico de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y Capacidades Institucionales de los Cuerpos Policiales Estatales y Municipales”.

En su intervención el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, reconoció la disposición de los gobernadores para trabajar juntos y de manera coordinada para garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro país, al mismo tiempo que abundó que “no hay estrategia de seguridad pública que pueda traer resultados tangibles y perdurables, por eso debemos trabajar unidos los tres órdenes de gobierno”.

Durazo Montaño, hablo también sobre los fondos de apoyo para la seguridad que serán aplicados en los estados durante el ejercicio fiscal 2020, para ello la propuesta contempla reglas de mayor eficacia y transparencia en su ejercicio. Añadió que estos recursos se destinarán para la compra de equipo y uniformes para hacer frente a la delincuencia.

El secretario de Seguridad federal mencionó que “la Guardia Nacional es un elemento clave para enfrentar a la criminalidad que vive el país, pero es evidente que dicha solución no llegará mientras no contemos con policías estatales y municipales no funcionen con estándares homologados a los que tiene la propia Guardia Nacional”.

