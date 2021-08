Garantiza Evelyn Salgado igualdad sustantiva entre hombres y mujeres

Anuncio

Ciudad de México; a 26 de agosto de 2021.- La gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, ofreció un gobierno de igualdad sustantiva, para que hombres y mujeres tengan el mismo trato, acceso a oportunidades, reconocimiento de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Salgado Pineda participó este jueves en el Encuentro de Gobernadoras, Diputadas Federales y Locales, Presidentas Municipales y Alcaldesas Electas.

La guerrerense fungió como oradora durante el acto de clausura de este evento, el cual fue convocado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

“Es una oportunidad histórica la que tenemos el día de hoy, porque desde aquí se van a tejer grandes acuerdos y vamos a lograr grandes alianzas entre nosotras las mujeres (…) que estamos en los puestos de toma de decisión”, afirmó.

Evelyn Salgado destacó que, por primera vez en la historia, Guerrero tendrá a una mujer como gobernadora.

Sin embargo, lamentó que su triunfo en la contienda electoral haya causado expresiones machistas entre los adversarios de la Cuarta Transformación, quienes desestimaron la capacidad de una mujer para gobernar “ese Guerrero bronco, ese Guerrero difícil y complicado”.

Incluso, dijo, se le criticó por ser joven y se le acusó de inexperta para tomar las riendas del Ejecutivo estatal.

“A las mujeres se nos dice que no tenemos experiencia… Y yo efectivamente soy mujer, soy joven y no tengo experiencia, pero en robar, en mentir, ni en traicionar a mi pueblo; en eso no tengo experiencia ni la quiero tener”, sentenció.

Por el contrario, afirmó que las mujeres saben sortear los obstáculos y son “echadas para adelante” cuando se trata de trabajar.

Además, destacó la alianza, la hermandad y el compromiso que existe entre las mujeres de todas las entidades para caminar hombro a hombro y sacar adelante al país.

“Aquí no hay estados del norte, estados del centro ni estados del sur, aquí somos una misma nación, somos una misma comunidad, somos aliadas, estamos en esta lucha todas, en el mismo barco y vamos a jalar parejo”, sentenció.

Señaló que “al patriarcado le gusta que las mujeres peleen, que de repente salgan mal y no jalen parejo”.

Por ello, dijo que llegó el momento de demostrar que las mujeres están más unidas que nunca y que trabajarán juntas en un proyecto de nación que va más allá de sus proyectos personales.

El objetivo, señaló, es “abrir la brecha” para que más mujeres participen en la política y lleguen a puestos de toma de decisiones.

“En el estado de Guerrero es la primera vez que habrá una mujer gobernando, yo seré la primea, pero no seré la única ni la última, porque vamos a trabajar muy duro para abrir esa brecha, para que lleguen más mujeres, para que haya más presidentas municipales, más senadoras, más diputadas, regidoras, siempre en la toma de decisiones, estamos trabajando para lograr la igualdad, pero esa igualdad sustantiva”, expuso.

Por ello, adelantó que integrará un gabinete paritario y encabezará un gobierno con perspectiva de género en todas sus dependencias.

Salgado Pineda señaló también la deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas y afromexicanos; por ello, dijo que pondrá especial atención para que las niñas, jóvenes y mujeres originarias tengan igualdad de oportunidades.

“Estos resultados van a trascender en esta lucha por la igualdad sustantiva, en tener acceso al mismo trato y oportunidades, al reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales”, aseguró.

Como gobernadora, dijo que no tendrá miedro de cruzar límites y dejar huella en la historia del estado, siempre de la mano de las mujeres.

“Ante la duda, hay que recordar que el presente y el futuro lo construimos juntas, que somos aliadas en esta gran lucha, no estamos solas, estamos acompañadas, ¡que vivan las mujeres!”, sentenció.