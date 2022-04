“Fiscalía a Tú Alcance” recibe “Micrófono de Oro 2022”, por innovar en materia de comunicación en la procuración de justicia

Anuncio

Ciudad de México; a 29 de abril de 2022.- El Vicefiscal de Prevención y Seguimiento Ramón Celaya Gamboa, el Director de Información y Comunicación, Jorge Alfredo Vázquez Way y la Lic. Teresa Castillo Limón, recibieron el “Micrófono de Oro 2022”, máxima presea que otorga la Asociación Nacional de Locutores de México A.C. por participar e innovar en la comunicación con el programa radiofónico y televisivo “Fiscalía a Tu Alcance”.

Se transmite los martes de 18:30 a 20:00 horas por la señal de Radio y Televisión de Guerrero, en su sitio web, redes sociales y en sus 6 radiodifusoras: 97.7 FM Acapulco, 870 AM Chilpancingo, 820 AM Coyuca de Catalán, 1100 AM Ometepec, 1310 AM Taxco y 92.1 FM Zihuatanejo.

Este reconocimiento se recibió por parte de Rosalía Buaún Sánchez, quien es la Presidente Nacional de dicha asociación, que otorga a personalidades que por su labor en los distintos ámbitos del quehacer humano, ya sea artístico, cultural o altruista entre otros, se han distinguido y aportado al crecimiento de la sociedad mexicana.

La Fiscalía General del Estado se coloca a la vanguardia, como la única institución en su tipo, a nivel nacional, en producir un programa de radio y televisión cuyo objetivo principal es el apoyo a la ciudadanía en la procuración de justicia.