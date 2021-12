Firman funcionarios de Guerrero carta compromiso del código de ética para erradicar actos de corrupción

Anuncio

*El combate a la corrupción es el eje central y rector de este gobierno de la Cuarta Transformación, señaló Evelyn Salgado

*Conmemora el Día Internacional contra la Corrupción y refrenda el compromiso de un gobierno, íntegro y transparente

Chilpancingo Gro; a 09 de diciembre de 2021. – En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se reunió con todas y todos los funcionarios titulares de las dependencias y áreas que conforman el Poder Ejecutivo, para firmar su carta compromiso a fin de actuar de forma correcta en el servicio público bajo una política de cero tolerancia a la corrupción en Guerrero.

“Estoy convencida que, sin corrupción, sin influyentismo y sin derroches vamos a transformar la vida pública de nuestro estado, además tenemos el gran compromiso de ser un gobierno con austeridad republicana, sin privilegios y que tenga todo lo necesario para cuidar las finanzas públicas de Guerrero”, afirmó Evelyn Salgado.

Puntualizó que estas estrategias implementadas de combate frontal a la corrupción y de austeridad republicana, permiten hacer un cambio radical y profundo, que se traducirá en mayores recursos para la población, el bienestar y desarrollo como lo ha subrayado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El combate a la corrupción es el eje central y rector de este gobierno de la Cuarta Transformación, por lo que se tiene que arrancar de raíz, manifestó Evelyn Salgado ante representantes de los poderes Judicial y Legislativo, así como funcionarios del poder Ejecutivo de Guerrero.

“El pueblo de Guerrero no quiere más corrupción, no quiere impunidad, no podemos ignorar este que es un reclamo de nuestro pueblo y tenemos la responsabilidad tanto política, administrativa, jurídica y moral de arrancar para siempre la madre de todos los males que es la corrupción”, subrayó la gobernadora.

Además, Evelyn Salgado pidió a los funcionarios y responsables de área del gobierno del estado absoluta integridad, por lo que firmaron junto con la gobernadora una carta compromiso como parte del código de ética.

En el evento celebrado en Casa Guerrero, el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Eduardo Loria Casanova, puntualizó que la integridad reúne todos los valores que se ponen en práctica en todos los ámbitos de la vida del ser humano.

Agregó que en Guerrero el ejercicio de los recursos públicos es y serán en total apego a la normatividad y que también la rendición de cuentas será un denominador de todas y todos nosotros.

“Nos vamos a comprometer a cumplir el código de ética y observar y hacer que se observen y se cumplan diversos principios, valores y propósitos propios del servicio público”, afirmó Loria Casanova quien además precisó que la Secretaría a su cargo realiza un conversatorio con integrantes de este órgano para el combate a la corrupción.

Asistieron al evento el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez; la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, Itzel Figueroa Salazar y el Presidente del Comité de Participación Ciudadana, Ignacio Rendón Romero, entre otros funcionarios.