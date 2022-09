Firma Evelyn Salgado paquete de iniciativas de Ley con visión progresista de bienestar social y respeto a los derechos humanos en Guerrero

Anuncio

*Son cinco iniciativas para modernizar la administración pública, crear la octava región y erradicar los matrimonios forzados de menores de edad en Guerrero, entre otras.

Chilpancingo, Gro., 31 de agosto del 2022. – La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, presentó cinco iniciativas de Reforma de Ley que permitirá modernizar las instituciones del estado y eficientar los recursos públicos de acuerdo a la realidad actual de la entidad, además de llevar bienestar y desarrollo a todo el estado y erradicar los matrimonios forzados y prácticas de cohabitación de menores de edad en Guerrero, mismas que serán remitidas al Honorable Congreso del Estado para su análisis y proceso legislativo durante el segundo año de ejercicio Constitucional.

En el uso de las facultades que le otorga la Ley, la titular del Ejecutivo Estatal, firmó este primer paquete de iniciativas para transformar, contempla reformar la Ley 994 para reconocer a la Sierra como la octava región del estado, ello permitirá fortalecer los servicios de salud, educación y otros programas básicos para la detonación del crecimiento económico y bienestar de los habitantes de esta zona de Guerrero.

Además, propone reformar la Ley 08 de la administración pública estatal para actualizar las funciones de las secretarías y dependencias, con la finalidad de orientar los esfuerzos a la generación de desarrollo y bienestar social, eliminado la duplicidad de funciones y prescindir de oficinas sin propósito, para reducir los gastos operativos innecesarios.

Además, estipula que en los titulares de las dependencias deberán de observarse los principios de idoneidad, experiencia, honorabilidad, especialización, profesionalismo, equidad de género, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo cumpliendo al cien por ciento con la igualdad y equidad de género.

También firmó la Iniciativa 911 que busca erradicar las llamadas de broma y falsas a los servicios de emergencias y para ello se plantea tipificar como sanción administrativa su uso indebido y un esquema de sanciones para la persona que de manera dolosa cometa esta falta.

También presentó la iniciativa de Ley de Austeridad para el Estado de Guerrero, con el cual se acabarán las remuneraciones excesivas, generando ahorros en prestaciones para altos funcionarios, reduciendo el gasto en comunicación social, se buscará la eficiencia en el gasto por viáticos y pasajes, siendo austeros hacia adentro para ser generosos hacia afuera.

La quinta iniciativa, mencionó la gobernadora Evelyn Salgado, es en relación a los matrimonios forzados de menores de edad, con el objetivo de establecer restricciones que prohíban y sancionen la práctica de cohabitación que es equiparable al matrimonio infantil como delito, logrando erradicar patrones de usos y costumbres que se han permitido y que violan los derechos humanos de la niñez guerrerense.

Con la presencia de 27 diputadas y diputados de distintas fracciones parlamentarias del Poder Legislativo, así como organizaciones civiles, de derechos humanos, notarios y del Poder Judicial del Estado, así como mandos de la Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional, la gobernadora, señaló que el compromiso es con el pueblo de Guerrero, rompiendo paradigmas en una agenda progresista de bienestar social y de absoluto respeto a los derechos humanos.

“A 10 meses de iniciar este gobierno, hemos establecido un gobierno diferente, de puertas abiertas, de territorio, más que de escritorio, un gobierno que tienen a los jóvenes y a las mujeres como eje fundamental y motor de la Cuarta Transformación, un gobierno que incide con responsabilidad y con justicia social en todas las regiones de Guerrero”, puntualizó la gobernadora.

Asistieron al evento la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Flor Añorve Ocampo; el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez; el comandante de la Décima Segunda Región Naval, Julio César Pescina Ávila; la Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón; Jefe de la Oficina de la Gobernadora, Jesús Urióstegui García, así como titulares de las secretarías y organismos públicos descentralizados.