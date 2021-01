Finaliza primera etapa de vacunación Covid a personal del IMSS Guerrero

La Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero informó que ha finalizado la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación COVID-19, entre el personal de primera línea de atención.

Luego de tres días de la intensa jornada, ayer en la noche culmina la primera fase de inmunización con el 100 por ciento de dosis programadas para trabajadores de la primera línea de atención a pacientes con coronavirus.

Este proceso de vacunación, que inició el pasado 13 de enero, se llevó a cabo sin contratiempos y en apego a los protocolos establecidos, en el Hospital General Regional No. 1 “Vicente Guerrero” en Acapulco, Hospital General de Sub Zona con UMF No. 5 de Taxco y el Hospital Rural de IMSS Bienestar en La Unión.

Las categorías de trabajadores que recibieron esta vacuna fueron: médicos, enfermeras laboratoristas y químicos, técnicos radiólogos, camilleros, limpieza e higiene, personal de ambulancia, manejadores de alimentos, asistentes médicas, trabajo social, entre otros.

En los próximos días se espera la llegada de más dosis a la entidad para continuar con la vacunación de personal de salud de otras áreas.