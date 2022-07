Félix Salgado llama a la unidad a morenistas

Anuncio

Acapulco Gro; a 22 de julio de 2022. El senador Félix Salgado Macedonio afirmó que no fue invitado al evento del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Cassaubón, que se realizó este jueves con el gobierno municipal de Acapulco, e hizo un llamado a los morenistas a mantenerse unidos y no caer en la división.

Entrevistado por reporteros luego de que asistió como invitado esta mañana al banderazo del Operativo de Vacaciones de Verano, el legislador rechazó que haya un distanciamiento entre el gobierno del estado y el municipio, dado que tampoco la gobernadora Evelyn Salgado Pineda asistió a ese evento. Unos minutos antes, por separado, la titular del Ejecutivo había informado que no asistió por cuestiones de agenda, ya que originalmente se le había invitado para el miércoles, y luego, de último momento, se cambió para el jueves y ya ella no pudo cancelar compromisos agendados previamente.

“Aquí el asunto está en que, si un personaje nacional viene a Guerrero, que nos invite a todos, no nada más a una parte; todos, y que se integren y se agreguen todos. Es mi opinión”, dijo Félix Salgado.

Una reportera comentó que tal vez no lo invitaron porque lo consideran seguidor de la jefa de Gobierno, Claudia Seinbaum Pardo, quien estuvo en Acapulco y Chilpancingo el fin de semana pasado y estuvo acompañada por él y por la gobernadora.

-No -dijo Salgado Macedonio-, yo no tengo por qué estar encasillado. Aparte, la diplomacia es ciencia. Entonces, una acción diplomática es que hay que invitar.

Aclaró que en Morena nadie da línea respecto a quién apoyar. “Somos libres, y cada quien tiene toda la libertad de estar con quien quiera estar. Repito: yo, si me invita Juan, Pedro, yo voy, yo soy senador de Morena, si viene alguien de Morena y me invita, yo voy”.

Sin embargo, precisó que en el evento con Claudia Sheinbaum “me sorprendió su sencillez. La verdad. Yo la vi partir, yo la acompañé hasta la gasolinera en Tierras Prietas en su camioneta con su chofer. No trae guardias, no trae nada. Sola, me impactó. La verdad me impresionó. En Acapulco y en Chilpancingo, bien apapachada por su pueblo, no había ni un escolta atrás de ella. Yo hasta me preocupé porque me la andaban apachurrando ahí en Chilpancingo, la gente. Impresionante, la verdad, se lo digo. Y no era pose, yo la fui siguiendo hasta que se fue”.

Un reportero le comentó que en el evento de Marcelo Ebrard se había visto a priistas, de Movimiento Ciudadano y en particular a uno que le levantó la mano a otro candidato presidencial en 2018, Luis Walton Aburto.

-No, pues, ahora sí que cada quién con su cada cual -respondió Salgado Macedonio.

-¿Cree que los organizadores tuvieron algo que ver en a quienes invitan o no? -preguntó un reportero, en referencia a que el ex alcalde Luis Walton es representante en Guerrero del equipo de apoyo del secretario de Relaciones Exteriores en su aspiración presidencial.

-No sé. Yo soy de Morena, ¿yo qué culpa tengo? -reviró el senador.

Por otra parte, Salgado Macedonio fue cuestionado respecto al resolutivo del INE que prohíbe a los aspirantes morenistas a hacer actos masivos al considerarlos como campaña adelantada.

Dijo que tanto el INE como el Tribunal Electoral han impuesto últimamente medidas coercitivas, limitando incluso la libertad de expresión, que es una garantía constitucional y “no se puede limitar de ninguna manera”.

“El que alguien tenga aspiraciones políticas y lo quiera expresar públicamente, lo puede hacer. Estamos en México”, dijo, y añadió que limitar este derecho “es una dictadura, es algo que amenaza. ¿por qué dictar medidas cautelares contra personas y ciudadanos que tienen todo el derecho para expresar? No tienen por qué el INE o el Tribunal, por qué poner chalecos de fuerza contra ningún ciudadano. Está muy mal”.

El INE, agregó, “no debe apercibir a nadie”. Sin embargo, si la medida ya fue dictada, dijo, no queda otra alternativa que cumplirla, para no tener amonestaciones.