Exhorta IMSS Guerrero a la población a tener precaución para evitar accidentes viales

Actualmente, el servicio de Pediatría alerta que el HGR No. 1 atiende aproximadamente 10 casos de menores heridos en accidentes de motocicleta.

Acapulco Gro; a 03 de abril del 2022.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero exhorta a la población a extremar precauciones, respetar los señalamientos y usar casco protector para su seguridad si se viaja en motocicleta, pues la falta de este aditamento es la causa principal de accidentes viales donde se ven involucrados menores de edad.

Recientemente Maily “N”, de nueve años, sufrió un accidente en motocicleta, lo cual le ocasionó un traumatismo craneoencefálico, motivo por el cual tuvo que ser intubada debido al desarrollo de un hematoma.

La señora Adriana “N”, madre de la menor, relató que el pasado 14 de enero se trasladaban ella y su hija en una motocicleta –sin casco–; luego de pasar por un tope vial, la pequeña cayó del vehículo, lo que le generó un traumatismo craneal.

Maily, originaria de Iguala, Guerrero, fue atendida en un primer momento por médicos del Hospital General de Zona con Unidad de Medicina Familiar (HGZ/UMF) No. 4, ubicado en ese municipio, quienes para evitar un daño neuronal tomaron la decisión de intubarla.

Posteriormente, la menor fue trasladada al Hospital General Regional (HGR) No. 1, en Acapulco, en donde se le realizó un drenaje de hematoma epidural (extracción de sangre acumulada entre la parte interna del cráneo y la cubierta del cerebro), acción que permitió estabilizarla para realizar la extubación.

Gracias a la intervención oportuna de los médicos del HGZ/UMF No. 4, quienes le dieron una atención inmediata y luego los especialistas del HGR No. 1, quienes le realizaron un drenaje de hematoma epidural, Maily recuperó su salud.

De acuerdo con el médico pediatra del HGR No. 1, Ever Ramos Rodríguez, la pequeña llegó con un estado neurológico alterado, inconsciente y con dificultad respiratoria. “Ingresó bajo sedación y se mantuvo con ventilación hasta el momento de su cirugía. No obstante, Maily logró una recuperación integral, a pesar de considerarse un caso muy grave”.

Por otro lado, Ramos Rodríguez añadió que anualmente el HGR No. 1 atiende un aproximado de 10 casos de niñas y niños con traumatismo craneoencefálico, debido a percances viales por motocicleta.

Al respecto, exhortó a la población a utilizar siempre el casco, manejar con precaución y respetar las normas de tránsito, ya que esto puede salvarles la vida o evitar lesiones graves.

Finalmente, la recuperación de Maily le da una nueva oportunidad para continuar con sus estudios, poder correr y seguirse preparando, pues a futuro quisiera ser maestra de preescolar.

Junto a su madre agradeció la atención brindada por todo el personal del IMSS, tanto en el HGZ/UMF No. 4 como en el HGR No. 1.