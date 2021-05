Ex priistas de Ocotito se van a Morena con Jorge Salgado

Chilpancingo Gro; a 17 de mayo de 2021.- “En Morena están los mejores candidatos”, afirmó el diputado local Jorge Salgado Parra; con su estructura ciudadana, se comprometieron a trabajar para fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación.

Este lunes, el legislador acompañó en la localidad de Ocotito a Evelyn Salgado Pineda, candidata de Morena a gobernadora de Guerrero.

Desde el templete, Salgado Parra agradeció el respaldo de cientos de ciudadanos que acudieron al mitin que se realizó en esa comunidad de la zona rural de Chilpancingo.

“Gracias por tanto cariño, por tanto amor”, les dijo a quienes renunciaron al PRI para seguirlo en el proyecto por la Cuarta Transformación del estado.

“Ustedes no me conocen desde ahorita, me conocen desde hace varios años y saben que he caminado con ustedes, que he estado con ustedes y que voy a seguir con ustedes”, expresó Salgado Parra.

Señaló que cuando se sumó a Morena, en el PRI le dijeron que no tenía respaldo ciudadano.

“Yo aquí les estoy demostrando el cariño, el afecto que tengo con todas y todos ustedes”, sentenció el ex priista, comentario que generó aplausos y porras entre los asistentes al mitin.

Jorge Salgado afirmó que en Morena están “los mejores candidatos” y aseguró que Evelyn Salgado Pineda será “una excelente gobernadora que estará al pendiente de los pueblos”.

Por ello, él y la estructura ciudadana que lo acompaña se comprometieron a trabajar en favor de la Cuarta Transformación, para erradicar a los viejos gobiernos del PRI.

Durante el mitin en El Ocotito se registraron nuevas adhesiones al proyecto de Evelyn Salgado, como Huberto Cambray, exconsejero político del PRI, quien estaba como coordinador de promoción del voto del actual candidato a alcalde de Chilpancingo por el PRI-PRD.

También se sumaron la candidata a la alcaldía de Juan R. Escudero por el Partido Encuentro Solidario (PES), Arianna Ángel y la candidata a diputada local por la coalición PVEM-PT, Lilibeth Nájera.