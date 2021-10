Evodio Velázquez asegura que no caerá en provocaciones y llama a la unidad del PRD

El exalcalde de Acapulco también dejó en claro que no se irá a Morena.

Acapulco Gro; a 26 de octubre de 2027.- El líder estatal del PRD, Evodio Velázquez Aguirre, aseguró que no caerá en descalificaciones con sus compañeros que pretenden seguir en la alianza con “la derecha”, con partidos como el PRI y el PAN, y que respetará a quienes no compartan su llamado a regresar a la ideología izquierdista del sol azteca.

Agregó que “son miles de militantes los que están pidiéndole a gritos a los dirigentes del PRD que tomemos esa bandera” y que “hay que respetar las diferentes posturas y posiciones, cada quien está haciendo su esfuerzo, aquí no es un tema de quién lo hace, no es la persona, es el fin, es la idea, yo seguiré haciendo lo propio, aunque lógicamente piso varios callos y no gusta”.

Velázquez Aguirre dejó en claro que no se irá a Morena, “yo tengo mi partido político donde he militado por más de 20 años, es el único en mi vida política, y que he representado en cargos de elección popular, en los liderazgos, en las colonias y en la gestión, ese ha sido el PRD”.

El exalcalde porteño recalcó que no comparte en este momento la línea política de la dirigencia nacional, “no comparto nuevamente la foto con el PRI y con el PAN en las oficinas del PAN; no comparto este planteamiento de querer borrar la historia del PRD y querer cambiar, como lo quieren hacer algunos en el partido a nivel nacional y estatal, quitarle las siglas, los colores, la historia, pegarse más al centro para poderse legitimar y sobre todo tapar la vergüenza que debe ser seguir caminando sin tus ideales claros”.

Puntualizó que la cercanía del PRD con los partidos de derecha ha sumergido al sol azteca en una crisis “desde las alianzas antinaturales, que nos costó perder millones de votos en el país” y que además en Guerrero esto provocó “la pérdida de las plazas principales; hoy en esta alianza con el PRI perdiste 1 millón 200 mil votos en 2021 a nivel nacional, perdiste el registro en 15 estados de la república y 70 mil votos en Guerrero que te llevarán de rodillas a una alianza en el 2024 con el aliado (PRI)”.

—¿Hay riesgo de que te expulsen del PRD?— Preguntó un reportero.

Tendrían que decir porqué me van a expulsar, ¿por abrir el debate?, ¿Por decir mi punto de vista en un partido de izquierda?, pues yo creo que no, pero si eso fuera sería un exceso que estaría contradiciendo nuestros principios y estaría en todo momento dándome la razón, que el PRD se convertiría en un apéndice del PAN y del PRI”.

Finalmente deseo éxito a la alcaldesa de Acapulco Abelina López y a la gobernadora Evelyn Salgado, “conocemos a ambas porque anduvimos en la talacha muchos años, en el PRD por cierto, y hoy creo que no debe haber mayores diferencias más que en la crítica constructiva podamos tener”.