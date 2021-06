Evelyn tiene “todo el respaldo” de López Obrador y del pueblo, destaca Félix Salgado

Con el gobierno de Evelyn Salgado, afirmó que habrá “un binomio gobierno-pueblo” y aseguró que su hija “tiene muy claros” los principios de Morena, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Tlapa de Comonfort Gro; a 26 de junio de 2021.- El senador Félix Salgado Macedonio afirmó que Evelyn Salgado Pineda encabezará un buen gobierno porque “tiene todo el respaldo” del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y del pueblo de Guerrero.

Este sábado, el legislador acompañó la gira de agradecimiento que realiza la gobernadora electa por el partido Morena.

El recorrido arrancó en la región Montaña, donde visitaron los municipios de Cochoapa El Grande, Metlatonoc y Tlapa de Comonfort.

En el discurso que emitió en este último municipio, Salgado Macedonio reiteró su objetivo de desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE), al que acusó de formar parte de la “mafia del poder”.

“El INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el PRI, el PAN, el PRD, el MC, Salinas de Gortari y toda la mafia, toda la mañosidad, se asociaron para tumbarnos la candidatura al gobierno del estado”, acusó.

Sin embargo, destacó que después de perder su registro como candidato a la gubernatura, el pueblo de Guerrero se organizó en un “movimiento de corazón” y logró lo que parecía imposible: llevar al poder a una mujer que encabezará en Guerrero el proyecto de la Cuarta Transformación.

Destacó que la oposición perdió rotundamente en la pasada contienda electoral, ya que Morena obtuvo 11 de 15 gubernaturas, entre ellas la de Guerrero.

En ese punto, Salgado Macedonio señaló la reciente reunión entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y los 11 gobernadores electos por Morena.

Subrayó que, en la fotografía oficial del encuentro, Evelyn Salgado Pineda aparece “sentada a la derecha” de López Obrador.

“¿Eso qué significa? Que tiene todo el respaldo del presidente de la República y todo el respaldo de su pueblo”, sentenció el senador morenista.

Con el gobierno de Evelyn Salgado, afirmó que habrá “un binomio gobierno-pueblo” y aseguró que su hija “tiene muy claros” los principios de Morena, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Subrayó que “ella será la gobernadora, la que tomará las decisiones” y aclaró que él regresará al Senado de la República.

El legislador indicó que, tan pronto termine la gira de agradecimiento, comenzarán los foros temáticos regionales para estructurar el plan de gobierno.

Posteriormente, Evelyn Salgado nombrará una comisión de entrega-recepción y después designará a su gabinete paritario, con 10 hombres y 10 mujeres.

De acuerdo con Félix Salgado, este gabinete destacará por la predominancia de mujeres y jóvenes.

“Ustedes ya no quieren ver la misma porquería, quieren un cambio y los jóvenes van a hacer el cambio, le toca a los jóvenes y las mujeres demostrar que sí se puede (…) y a nosotros demostrar que se acabó el machismo y que ahora todos los hombres tenemos que apoyar a todas las mujeres”, sentenció.

Respecto a su agenda en el Senado de la República, dijo que apoyará las reformas que presente el presidente López Obrador.

“Vamos a darle recio al PRIANRDMC y a ese Salinitas de Gortari, viene el enjuiciamiento a los seis ex presidentes de la República, tienen que ir a la cárcel esos asesinos, ladrones, esa es la tarea que tenemos y ahí vamos a andar luchando”, expuso.

Además, señaló que se viene la revocación de mandato del presidente de la República el próximo 21 de marzo de 2022 y que es necesario defender la voluntad del pueblo que respalda mayoritariamente a López Obrador.

“Luego viene ganar la presidencia de la República, en el 2024 y no dejarle nada al PRIANRDMC, toda esa mafia ya se acabó; los ricos de allá y los de Claudio X. González quieren acabar con la Cuarta Transformación, eso quisieron y no pudieron, ya se las demostramos y se las vamos a volver a aplicar, el PRI se acabó para siempre, que lo sepa el PRI y el PAN, su hermanito gemelo, que este pueblo ya no quiere más”, expuso.

Durante su intervención, Félix Salgado Macedonio expresó su respaldo a quien fuera candidato de Morena a la alcaldía de Tlapa, Fredy de Jesús Castro Guevara.

“Estamos peleando, respaldando a Fredy, porque él ganó la presidencia municipal y va a ser presidente”, sentenció el senador.

El pueblo respondió al grito unánime de: “¡No estás sólo, no estás sólo!”

Mientras se resuelve el juicio, Castro Guevara se encargará de coordinar la organización de los foros ciudadanos en la región Montaña.