Evelyn Salgado da banderazo a los trabajos de rehabilitación de la Casa de los Vientos en Acapulco

Anuncio

*Reitera la gobernadora su compromiso con la cultura y el rescate de espacios

Acapulco Gro; a 13 de diciembre de 2022.- La gobernadora, Evelyn Salgado Pineda dio el banderazo de inicio de obra de la segunda etapa de la rehabilitación de la Casa de los Vientos, en donde se invierten poco más de 4.5 millones de pesos para las obras, en el marco del rescate de este emblemático e histórico inmueble.

“Reiteramos nuestro compromiso con la cultura, reiteramos nuestro compromiso con el progreso, con el desarrollo de nuestro estado. No puede haber desarrollo si no hay cultura, no puede haber desarrollo si no vamos de la mano todas y todos”, señaló la mandataria.

Durante su visita, la gobernadora recorrió las instalaciones y supervisó las acciones que se realizaron en la primera etapa; puntualizó que se trata de una inversión tripartita entre el gobierno estatal, la federación y la Fundación Carlos Slim, lo que se traduce en una colaboración de esfuerzos para lograr grandes cambios.

“Hoy esta administración continúa con la voluntad de convertir esta propiedad en un centro cultural, en el más amplio sentido eso es lo que queremos, rescatar todos los espacios que se puedan, porque Acapulco no nada más es playa o diversión, Acapulco es cultura, Acapulco es tradición, Acapulco es historia”, dijo.

Con la presencia de las titulares de la Secretaría de Cultura (Secultura), Aída Melina Martínez Rebolledo y de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPYOT), Irene Jiménez Montiel, la gobernadora anunció que se continuará en esta estrategia de trabajo conjunta para impulsar la cultura y de ser necesario, se gestionará una tercera etapa.

En su participación la titular de la Secultura expresó su beneplácito por la puesta en marcha de esta segunda etapa y destacó la relevancia de continuar con esta intervención en “un inmueble tan importante del patrimonio cultural”. Al respecto, agradeció la gestión de la gobernadora ante la Dirección General de Sitios y Patrimonios Culturales del gobierno de México, para lograr consolidar la continuidad de los trabajos.

“Doy el agradecimiento, a nombre de los guerrerenses, porque tenemos una gobernadora que hace infraestructura, que hace estructura también, social y cultural. Y hoy es una prueba de ello el dar este arranque”, señaló.

De igual manera, la titular de la SDUOPYOT coincidió en señalar la importancia de este rescate, lo que permitirá trabajar en la parte estructural del inmueble. Resaltó que hay una coordinación entre las diferentes instancias

Para ello se trabajará en un estudio integral, elaboración del dictamen estructural, estabilización del talud sobre el cual está cimentado el inmueble, estabilizadores de fricción, muros de contención, apuntalamiento de trabes, lozas y muros, reconstrucción, encamisado de zapatas aisladas, reconstrucción de arcos de mampostería de tabique recocido, sustitución de muros, retiro y sustitución de aplanados abombados en mal estado, sustitución de pisos pulidos en mal estado, colocación de impermeabilizante, sólo por mencionar algunas de la obra.

A este acto también asistió el diputado local, Joaquín Badillo Escamilla y la representante del gobierno municipal de Acapulco, Irma Graciela Lee González.