Evelyn encabezará el mejor gobierno de la historia, afirma Félix Salgado

Chilpancingo Gro; a 09 de julio de 2021.- El senador de la República, Félix Salgado Macedonio, afirmó que Evelyn Salgado Pineda encabezará el mejor gobierno en la historia de Guerrero y adelantó que el próximo gabinete estatal estará conformado, principalmente, por cuadros de Morena.

Este viernes, el legislador participó en la celebración por el séptimo aniversario de la fundación de Morena como partido político, que se realizó en un salón de Chilpancingo.

En su mensaje, afirmó que los militantes y simpatizantes de Morena tienen “mucho, muchísimo trabajo por delante”, para lograr que el próximo gobierno estatal se consolide con éxito.

“La contra está esperando que fracasemos, algunos adivinos ya están haciendo suposiciones de cómo será el gobierno de Morena; sin duda alguna, se los decimos desde ahorita, va a ser el mejor gobierno que haya tenido Guerrero y lo va a gobernar una mujer, para ejemplo de muchos”, sentenció.

Salgado Macedonio recordó que, en un primer momento, él encabezó la candidatura de Morena por el gobierno de Guerrero.

Afirmó que la cancelación de su registro por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue “una felonía, un acto de injusticia, de prepotencia”.

Sin embargo, aseguró que este movimiento “resultó para bien”, porque por primera vez una mujer gobernará Guerrero.

Afirmó que su hija Evelyn Salgado Pineda es una mujer “preparada, inteligente, honesta, que va a sorprender a muchos”.

Su gabinete, dijo, “será conformado mayoritariamente por Morena, por cuadros de Morena, por gente de Morena, las y los mejores”.

Salgado Macedonio aseveró que “el compromiso de la gobernadora es con el pueblo de Guerrero, pero el partido tiene que respaldarla y apoyarla”.

Aseguró que en Morena “hay personas valiosas que no han tenido la oportunidad de estar en el servicio público”; por ello, serán parte del gobierno que encabezará Salgado Pineda.

En otro punto de su intervención, Félix Salgado contó cómo vivió la guerra sucia, los ataques en medios de comunicación contra su persona y finalmente, la cancelación de su candidatura.

Relató que cuando incrementaron las acusaciones falsas en su contra, él contrajo Covid-19 y estuvo delicado de salud.

“Sentí que moría, cuatro días me desconecté, no sabía si era de día o era de noche; (mis hijas) Evelyn y Liz (…) estuvieron conmigo; en mi inconsciencia sólo escuchaba la vocecita de Evelyn que me decía: ‘papá, otra vez salió en tu defensa el presidente de la República’. Yo nada más alcanzaba a levantar el dedo, no me movía, no caminaba, pero siempre escuchaba la voz de mis hijas (…), ellas fueron mis angelitos, siempre estuvieron ahí”, rememoró el senador de Morena.

Afirmó que, durante su enfermedad, las palabras “bonitas, muy emotivas” de Evelyn le dieron “fuerzas de vivir”.

Cuando finalmente se recuperó del Covid-19, enfrentó la batalla para defender su candidatura.

“Fui candidato y de verdad me tocó una situación horrible, tremenda y ustedes la vivieron conmigo; muchas gracias por su respaldo, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por no déjame solo, ustedes, las que están aquí. me cuidaron, me respaldaron, ustedes, el pueblo que nos está escuchando también nos apoyó y nos respaldó fuertemente”, expresó Salgado Macedonio.

Ejemplo de ello, dijo, fue la marcha en la que participaron más de 2 mil mujeres en Chilpancingo en respaldo a su candidatura.

“Yo quería que se cancelara, que no la hicieran, porque yo no quería dividir a las mujeres en Guerrero, unas a favor y otras en contra; ya faltaba un día y las mujeres se organizaron, marcharon más de 2 mil mujeres que creyeron en nuestro proyecto”, recordó.

Por ello, Salgado Macedonio dijo que quiere, respeta y apoya a las mujeres; su objetivo, indicó, es que las mujeres de Guerrero “verdaderamente se empoderen y logren su independencia física, económica y política, para que lleguen a los altos cargos de poder”.

El senador de Morena destacó que él nunca respondió a los ataques y la guerra sucia; en cambio, guardó prudencia y serenidad por consejo de sus hijas.

Sin embargo, afirmó que el ataque de las instituciones electorales contra la democracia no terminará ahí.

Advirtió que, desde el Senado, apoyará la reforma electoral para que el INE desaparezca y sus funciones pasen al Poder Judicial.

Como senador, dijo que estará permanentemente en Guerrero y que estará al tanto de las acciones del gobierno estatal, sin meterse.

“Voy a respaldar al gobierno de Evelyn Salgado y voy a respaldar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay quienes quieren que no, pero sí”, sentenció.

En su calidad de legislador, llamó a los integrantes de los tres poderes a trabajar para “actualizarnos en materia judicial y que tengamos una justicia de primer mundo, de avanzado, que no haya presos injustamente por delitos inventados”.

Propuso que en el gobierno de Evelyn Salgado se instale “una mesa de negociación y pacificación de los pueblos”, para resolver los temas de violencia, desplazamiento forzado y liberación de presos injustamente.

“Que haya verdadera justicia”, sentenció.

También convocó a los morenistas a trabajar en la promoción de la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes de la República; señaló que el INE no ha realizado propaganda porque, al parecer, “no quieren que haya participación ciudadana”.