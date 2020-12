Es un sinsentido que busquen en el PRD al responsable de lo ocurrido a sus compañeros aquel 11 de diciembre: Alberto Catalán

El PRD, es una institución que no participó en aquellos lamentables acontecimientos.

Chilpancingo Gro; a 13 de diciembre del 2020.- Con violencia no se puede reclamar justicia, porque esta sólo va dejando a su paso más acontecimientos trágicos y lamentables, donde no existen responsables, pues quienes cometen estos actos, lo hacen con el rostro cubierto para no ser identificados, dando paso a una nueva impunidad.

El PRD, es una institución que no participó en aquellos lamentables acontecimientos. Sin embargo, Morena acogió (en su momento) al que fue procurador durante aquel entonces.

Apostar por la anarquía, el arrebato y la violencia es una constante del movimiento normalista. Estas actitudes solo generan desapruebo hacia su movimiento; el cual, insistimos, entendemos y justificamos.

Es tiempo de que abandonen esa inmadurez social y política; es tiempo de que sean actores relevantes en la vida de Guerrero. Los tiempos cambian, y las formas también deben cambiar.

Mientras la impunidad cobije estos actos, se seguirán repitiendo.

Alberto Catalán Bastida

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD.