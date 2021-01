“Es muy importante que nos sigamos cuidando. El tema del Covid es un tema vigente”: Héctor Astudillo

Hace un llamado a la población y sector turístico no pasar por alto ningún síntoma, y atenderse oportunamente si se sospecha de contagio.

*Cambia denominación Palacio de Gobierno a recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado.

Chilpancingo Gro; a 04 de enero del 2021.- “Es muy importante que nos sigamos cuidando. El tema del Covid es un tema vigente”, señalo en su mensaje del gobernador del estado Héctor Astudillo Flores quien coincidió con el Secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos al hacer un llamado a la población no pasar por alto ningún síntoma, y atenderse oportunamente su se sospecha de contagio.

Astudillo Flores dio a conocer que firmó un decreto donde se sustituye la denominación de palacio de gobierno a Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, ya externo “No tiene por qué llamarse palacio, porque no es un palacio”, confirmando que desde mañana se publicará en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero y surta los efectos correspondientes.

También informó que sostuvo un encuentro con medios junto representantes de Sedena, Semar, secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, para informar de los resultados de la estrategia o de las estrategias que se han implementado a lo largo del 2020.

“La realidad es que el 2020, ha sido el 2020 el año que menos indicadores delictivos han tenido. En pocas palabras, tenemos entre el 45% aproximado de menos delitos entre el 2018 y el 2020”.

Afirmó que el semáforo cambio a partir de hoy de acuerdo a lo que se determinó y a lo que también el Gobierno Federal comunicó, por lo que el estado está en semáforo naranja, y cambian algunas circunstancias del aforo de hoteles, de restaurante y de algunas otras actividades que están especificadas en Periódico Oficial.

Asimismo, pidió Ahora al sector turísticos, principalmente a los hoteleros, con los restauranteros, con las gentes de los hoteles, a tener cuidado con trabajadores no pasar por alto sus síntomas y que la acudan a las instituciones, para atenderlos oportunamente, que, aunque los números, no fue lo que se esperaba, no se debe bajar la guardia.

Carlos de la Peña, Secretario de Salud, dio detalles de cómo se comenzaba en la entidad con la semana epidemiológica número uno del año, con 26 mil 304 casos confirmados y 2 mil 729 lamentables defunciones.

La evolución de casos a nivel Estatal, tuvo c un incremento del 0.4% en las últimas 24 horas con 107 casos, manteniéndose estable. Dijo que hay un incremento gradual de 25 a 36% el incremento de la hospitalización, pero este ha sido gradual y no hay ninguna circunstancia que ponga en crisis ningún aspecto de la atención. Y 36% de ocupación estatal.

Explicó que refleja 229 personas hospitalizadas y 49 intubados, haciendo un llamado a la población de que se atiendan oportunamente en los hospitales,” que acudan oportunamente cuando tengan algún agravamiento de su enfermedad respiratoria que se queden en casa, pero si existe alguna falta de aire asistan oportunamente a los hospitales.

Se informó que se trabaja intensamente para equilibrar el aumento de hospitalizados en Iguala.