Entrega la diputada Perla Martínez apoyos a niños y personas con discapacidad en Costa Grande

Atoyac de Álvarez Gro; a 17 de enero de 2021.- La diputada local perredista, Perla Edith Martínez Ríos, visitó Atoyac de Álvarez y Tecpan de Galeana, donde hizo entrega de juguetes a los niños, aparatos funcionales a personas con discapacidad, y supervisó obras hechas en gestión conjunta con los alcaldes y el gobierno estatal.

Acompañada de su esposo, Evodio Velázquez Aguirre, la legisladora entregó en el municipio cafetalero sillas de ruedas, andaderas y bastones a diversos grupos vulnerables, “que son importantes para hacer su vida más funcional.” Añadió que estos apoyos se hicieron posible gracias a la petición del síndico municipal Wilberth Galeana Radilla, quien falleciera en octubre pasado debido al Covid19.

Martínez Ríos dijo que junto con “Evodio Velázquez, mi esposo, no de ahora sino desde que empezó la pandemia hemos llevado apoyos alimenticios, iniciamos la entrega de comida y la Tiendita Ahorradora, llevando productos de la canasta básica a bajo costo que hicimos extensivo a lo largo de todo Guerrero.” Agregó que estos apoyos los implementarán en la sierra de Atoyac con el apoyo de la aspirante a la alcaldía, Jesusita Galeana Radilla.

Sobre este tema el aspirante del PRD a la gubernatura del Estado, Evodio Velázquez, entrevistado al final del evento, señaló que “Guerrero necesita un gobierno con estabilidad, con sensibilidad, con humildad, con pasión, con entrega, con responsabilidad, pero sobre todo con amor a su gente y para poderlo hacer tenemos que comenzar desde la casa. No me queda más que reconocer el trabajo de mi esposa, una mujer dedicada que ha hecho bien su trabajo como legisladora, de las más participativas, más entregadas y más sensibles, lo reconozco con el corazón como ciudadano y no como esposo.”

Por la tarde perla Edith Martínez se trasladó a Tecpan de Galeana, su tierra natal, donde junto con el alcalde Yasir Deloya supervisaron la remodelación del zócalo de la ciudad, obra hecha en gestión conjunta con el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores.