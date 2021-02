Enfermera Nelly, ejemplo de capacitación integral que otorga IMSS para enfrentar emergencia sanitaria por Covid-19

*Destaca la capacitación integral que ofrece el Instituto para otorgar la atención adecuada a los pacientes con la enfermedad

Acapulco Gro; a 02 de febrero del 2021.- Un ejemplo de la capacitación integral que el Instituto ofrece a sus trabajadores para enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19, lo es la Enfermera General del Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Vicente Guerrero” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Nelly Navarrete Solís, quien a diez meses de permanecer en área COVID no se ha infectado.

Desde el inicio de la contingencia por esta enfermedad, la enfermera Nelly forma parte de los equipos en la primera línea de atención, donde cada día otorga todo el cariño y los conocimientos que su profesión otorga a los pacientes de este nosocomio.

La enfermera destacó la labor del Instituto en el proceso de capacitación a todo el personal, principalmente para evitar los riesgos de contagio a través de la colocación y retiro adecuados del Equipo de Protección Personal (EPP), así como el trato digno que se debe otorgar cada paciente con la enfermedad.

“La prueba está en que tengo casi un año y no me he infectado, porque he seguido las reglas de cómo utilizar el equipo, además de los cuidados paliativos para cada uno de los pacientes y cómo es su manejo correcto”, resaltó.

La llegada y la próxima aplicación de la vacuna contra el COVID-19 es “una esperanza para todos, pero es necesario que la población apoye y mantenga las acciones de prevención para romper la cadena de contagios de esta enfermedad”, expresó Navarrete Solís.

La enfermera indicó que en su propio hogar se mantiene aislada, para evitar posibles contagios en su familia, debido a que su estancia diaria en Urgencias COVID del HGR No. 1, podría ser un riesgo que afronta por su espíritu de servir y porque forma parte de su profesión.

Reconoció sentirse triste cada vez que llegan más personas al área de choque en Urgencias COVID del hospital y que en ocasiones, a pesar de los esfuerzos de todo el personal, la gravedad de la salud en el paciente complica su recuperación.

Agregó que el personal IMSS en su totalidad se mantiene en la lucha constante por otorgar atención adecuada y oportuna a la población ante esta emergencia sanitaria y de los demás servicios.

Reiteró la extrema importancia que tiene continuar con las medidas de prevención como uso adecuado de cubrebocas, lavado o desinfección de manos, sana distancia, estornudo de etiqueta y no salir de casa si no es necesario.