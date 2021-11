En reunión acuerdan consejeros de Morena sesión presencial el próximo 14 de noviembre

A pesar de no lograr el quórum, este ejercicio institucional fue de gran importancia, ya que todos los asistentes coincidieron en que no puede Morena Guerrero depender de la conducción nacional.

Chilpancingo Gro; a 07 de noviembre del 2021.- Tras registrarse varios problemas de conectividad y la falta de once consejeros para el quórum legal, fue cancelada la sesión virtual convocada por el Presidente del Consejo Estatal de Morena que reunió 33 de los 87 consejeros, acordando sesionar el próximo 14 de noviembre de manera presencial.

Este domingo, Luis Enrique Ríos Saucedo, Presidente Estatal del Consejo de Morena en Guerrero, encabezó el encuentro convocado a las 11:00hrs. Decretándose “no quórum” a las 11:20 horas.

A pesar de no lograr el quórum, este ejercicio institucional fue de gran importancia, ya que todos los asistentes coincidieron en:

Que no puede Morena Guerrero depender de la conducción nacional y deben retomar su función los dos órganos que llevan años sin tener relevancia. Consejo Estatal y Comité Estatal.

Desde morena partido afirmaron que es necesario hacer verdaderas estructuras para la afiliación; y para la defensa de la reforma eléctrica y la ratificación de AMLO desde morena movimiento.

Así como coincidieron en que debe realizarse una sesión presencial, acordándose el próximo 14 de noviembre.

Hay que destacar que en esta reunión hubo presencia de equipos o consejeros hasta antes distantes como es el caso de Esther Araceli Gómez Ramírez del CEN, el ex delegado federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, la diputada federal Araceli Ocampo Manzanares, el ex diputado federal Rubén Cayetano García, el ex representante de Morena en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Sergio Montes Carrillo y del expresidente municipal de Zirándaro, Gregorio Portillo.

Mientras que del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), participaron los tambien consejeros, Leovigilda Chávez Hernández, Ignacio Vázquez Memije, Rita Banderas Armenta, Clara Inés Ortiz, Jessica Alejo Rayo, así como consejeras y consejeros de todas las regiones, excepto Acapulco.