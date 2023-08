En MC más de tres buscan la candidatura por la alcaldía de Acapulco: Julián López

Anuncio

Enrique Villagómez/Digital Guerrero

Acapulco Gro; a 21 de agosto del 2023.- El coordinador Estatal Operativo de Movimiento Ciudadano (MC), Julián López Galeana, reveló que son más de tres personas las que buscan ser candidatos por este partido para competir por la alcaldía de Acapulco, por lo que adelantó que habrán de realizar precampaña para que en noviembre se designe a quien será el abanderado del partido naranja.

Aunque omitió dar nombres y apellidos por “respeto a ellos”, el dirigente partidista informó que entre los aspirantes hay hombres y mujeres tanto militantes como externos del propio partido, lo que permitirá contar con una “baraja más amplia de opciones para que los ciudadanos apoyen decididamente alguna de esas propuestas”.

En conferencia de prensa que ofreció luego de encabezar la toma de protesta de los Comités de Organización Electoral de 14 de los 28 distritos locales en Guerrero, López Galeana reconoció el trabajo y liderazgo de Sebastián de la Rosa Peláez y Genaro Vázquez Flores, por realizar este importante trabajo que le permitirá a Movimiento Ciudadano, estar preparado al cien por ciento cuando inicie oficialmente el proceso electoral el 8 de septiembre próximo.

“El 2024 ya llegó y la buena noticia es que Movimiento Ciudadano esta preparado. En Guerrero vamos a dar muy buenos resultados. En Guerrero vamos a tener bancada en el Congreso. Vamos a gobernar las ciudades más importantes del estado. Vamos a tener presencia en los ayuntamientos de todo el estado, y que quede claro que no es un mensaje utópico sino aterrizado en la realidad”, afirmó.

Por su parte, el presidente del Comité Nacional de Organización Electoral en MC, Gustavo Flores Llamas, destacó la importancia electoral que tiene Acapulco para lograr que Guerrero se pinte de naranja, por lo que llamó a todos los que tomaron protesta para que redoblen esfuerzos, se comprometan y defiendan íntegramente cada uno de los miles de votos que seguramente obtendrán en el próximo proceso electoral del 2024.

“En Acapulco tenemos poco más de 600 mil inscritos en el padrón electoral, por lo que su peso será determinante para que Guerrero se pinte de color naranja y para que esto suceda será responsabilidad de todos los presentes”, dijo.

Ambos declarantes coincidieron en señalar que Movimiento Ciudadano presentará las mejores candidaturas durante el próximo proceso electoral en Guerrero, por lo que “sigue la puerta abierta” para que más miembros de la sociedad civil se acerquen al partido y puedan participar a algún cargo de elección popular.

Sin embargo, aclararon que esto no es de ninguna manera “un cheque en blanco” para que cualquiera que tenga deseos de competir lo haga representando a Movimiento Ciudadano, puesto que serán muy cautelosos y responsables en no permitir -como sucede en otros partido-, la participación de personajes con señalamientos poco transparentes.

“Sin duda también contemplamos que si en algún lugar de Guerrero no existen las condiciones de seguridad para que participen nuestros candidatos, nos reservaremos el derecho a no postular a nadie para no arriesgar su vida”, puntualizó Julián López.