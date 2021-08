En los pasillos del Poder

Anuncio

Por Baltasar Hernández Gómez

(Trascendidos, filtraciones, comentarios, análisis y reflexiones sobre la política y los políticos de México, estado de Guerrero, Acapulco y más allá)

Jueves 5 de agosto de 2021.

1.- Los trucos del presidente de México.

2.- El estado de Guerrero en alerta.

3.- La cueva de Alí Babá y la desatención en Acapulco: las listas de raya y otros avatares.

1.- Los trucos del presidente de México.

En principio lo que parece dar risa va convirtiéndose en una alerta roja, pues apreciar a un presidente afirmar y luego desdecirse, verlo preocupado para después burlarse y oír planes con el sarcasmo característico de un político que sigue una línea ideológica autoritaria, no es común y mucho menos válido. Andrés Manuel López Obrador aparece campante -como si no se hubieran gastado enormes recursos públicos en poner en marcha una consulta popular fallida, que involucró dinero, equipo técnico, humano y material- anunciando que la participación ciudadana fue una aventura democrática que valió la pena vivir a pesar de que sólo el 8% de la lista nominal de electores acudió a depositar boletas el pasado domingo 1° de agosto.

El supuesto fracaso de López Obrador a casi tres años de haber tomado posesión de la presidencia de México no lo es, ya que al final de cuentas puso a legisladores, partidos, políticos, gobernantes, empresarios, comunicadores, intelectuales y ciudadanos en un escenario donde el único que brillaba era él. Si la sociedad civil no salió en tropel a dar un sí o un no para enjuiciar a exfuncionarios de administraciones anteriores fue porque existe temor al contagio del virus Sars Cov 2 (Covid 19) o porque entendieron que de todos modos dichos exfuncionarios ya están juzgados en la tribuna pública. Así de fácil convierte frustración en triunfo, dando las explicaciones que quiere cuando así lo estima conveniente.

Todo lo que emerge desde palacio nacional no es ocurrencia como pudiera parecer. El primer mandatario toma riesgos calculados al lanzar discursos, al anunciar programas sociales, poner en funcionamiento políticas sociales y fiscales y enfrentarse a las “fuerzas retrógradas” que están contra la transformación del país. Pone de cabeza la agenda legislativa enfrentando a la pre-pre-candidata “consentida”, Claudia Sheinbaum con diputados y senadores (léase Ricardo Monreal) que están impidiendo el desafuero de diputados que cometieron ilícitos, como la pederastia, en tanto otros operadores morenistas consiguen alianzas efectivas con el bloque opositor (como sucedió con el senador por Guerrero, Manuel Añorve Baños, quien impulsó el voto de abstención para no desaforar a los diputados morenistas en cuestión, por ejemplo).

Por otra parte, envía a otro pre-pre-precandidato a la presidencia, Marcelo Ebrard, a demandar en Estados Unidos a empresas dedicadas a la venta de armamento. Mientras el actual secretario de relaciones exteriores divulga con bombo y platillo tal acción, las empresas reviran que ellas efectivamente venden armas y que si éstas llegan por diversas razones a grupos delincuenciales en México es porque el gobierno así lo permite, en virtud de que no tiene una efectiva estrategia de combate contra el crimen organizado.

Y aquí es donde surgen las verdades: López Obrador y sus asesores de confianza mandaron al matadero a Ebrard, sabiendo que la respuesta sería en tono elevado, para así tener más pretextos para militarizar a fondo la lucha contra la violencia y, de refilón, “quemar” los cartuchos del canciller, debilitando, así como sin querer, su carrera a la candidatura presidencial, abonando con ello terreno para otros pre-pre-candidatos (principalmente a favor de la “consentida” Sheinbaum). ¡El sol…….y lotería!

*** En las próximas semanas saldrá a la venta un nuevo libro de López Obrador, de acuerdo a lo que él mismo anunció hace dos días. Se estima que es un anecdotario del primer trienio. El libro es una tarima más para que el presidente desenmascare a traidores, ineficaces, entre otro tipo de “fauna nociva” que a su consideración resulta prioritario desahogar públicamente.

*** En días recientes diputados federales han caído enfermos y otros fallecieron por causa del virus Sars Cov 2. La misma situación ocurre con algunos gobernantes, líderes partidistas y comunicadores. No basta creer que la pandemia es lo más democrático en México, porque contagia a pobres y a pudientes, a políticos de derecha e izquierda a creyentes o ateos, sino situarla en estos instantes como una muy posible arma política. En los círculos conspiracionistas se maneja la siguiente hipótesis: el gobierno federal está inoculando el virus para desviar atenciones y críticas, y amedrentar a sus contrincantes. ¿Será?

2.- El estado de Guerrero en alerta.

Desde que inició el mes de agosto están circulando camionetas y vehículos de las policías del estado y municipales a lo largo y ancho de las 7 regiones de la entidad. La ciudadanía acostumbrada a la violencia ve con buenos ojos que los gobernantes instruyan patrullaje, sin embargo, lo que está ocurriendo es la reacción de las autoridades ante una inminente lucha feroz por el control de plazas, derivada por la muerte del “Bandam”, personaje que no era un sicario del grupo Guerreros Unidos, sino uno de sus fundadores y lugartenientes. Este clan delictivo ha sufrido pérdidas que muchos sugieren provienen de la liga que tienen ciertas autoridades con otros grupos.

El actual gobernador está muy preocupado por la ola de violencia en el estado de Morelos (colindante a Guerrero) y por eso al asistir al cambio de mando de la novena región militar con sede en Acapulco, conminó al nuevo comandante que interdisciplinariamente tienen que aplicarse medidas de contención y control contundentes, a efecto de que no se activen alarmas de emergencia en la entidad. No desea heredar sucesos trágicos que acaparen la atención nacional y mucho menos que puedan enturbiar el inicio de gestión de su sucesora.

3.- La cueva de Alí Babá y la desatención en Acapulco: las listas de raya y otros avatares.

Un excolaborador de la presidencia de Acapulco está lanzando amagos que va a publicar documentación sobre el supuesto turbio manejo de las listas de rayas, que no son exclusividad en la estructura de saneamiento básico o áreas verdes, sino que se extiende al organismo regulador del agua y alcantarillado, limpieza de oficinas y tránsito, llegando incluso a tareas en casas y oficinas particulares. Las listas de raya, una especie de outsourcing municipal desbocado que, en caso de que los documentos sean válidos no solamente sirven para la contratación y pago a personas que realizan labores pesadas, sino para cubrir mayoritariamente a fantasmas.

Dos personas que han visto la documentación que el exfuncionario tiene en domicilio ubicado en el primer cuadro de la ciudad pudieron leer el control de las listas de trabajadores eventuales, pero también del manejo de baños públicos, regaderas en playas, permisos a ambulantes en ciertos luges del puerto, condonación de adeudos de predial y consumo de agua, compra de recursos materiales, que van desde alfileres hasta unidades automotores y obras.

El excolaborador municipal expresa que está muy dolido por la forma en que fue tratado y despedido y por eso ahora, a punto de que concluya la gestión Adela Román Ocampo, la “Sandunga”, como él mismo apoda a la alcaldesa, revelará detalles de las perversiones permitidas supuestamente por ella, tres funcionarios cercanos y dos de sus sobrinos preferidos, hijos de la que fuera presidenta del patronato del DIF local y esposa de comerciante de productos avícolas en las inmediaciones de El Parazal.

*** Mientras esta trama se mantiene en suspenso, miles de colonos toman calles y avenidas para exigir algo inverosímil por lo básico que resulta………………que haya suministro de agua en sus viviendas. Adela Román da instrucciones a control remoto y envía a agentes de gobernación para prometer que se dotará de pipas de agua hasta en tanto se restablezca el servicio.

Lo cierto es que la alcaldesa se circunscribe a asistir a inauguraciones, presentaciones y ,sobre todo, anunciar que el Covid 19 está cada vez más fuerte y que la ciudadanía tiene que poner más de su parte. Anteayer se le vio muy contenta saludando de puño al gobernador de Guerrero y a militares de máximo grado. ¡La rana…….y lotería!

Quien tenga ojos que vea. Quien tenga oídos que oiga. Quien no, pues no.

۞ Politólogo, comunicador, escritor, catedrático-investigador y asesor.

[email protected]